Rodríguez reclama "consenso" y reivindica los "grandes pactos" frente retos "que interpelan a todos, como la vivienda"

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reclamado "consenso" y ha reivindicado los "grandes pactos" frente retos que "interpelan a todos, como la vivienda", durante su discurso en el acto institucional para conmemorar el Día de la Constitución.

Rodríguez ha comenzado su discurso en el acto en el Palacio de la Almudaina de Palma recordando que este año se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que dio paso a "un tiempo de ilusión y de esperanza", gracias al "coraje" y "sentido común" de todas las personas que afrontaron el "enorme reto" que supuso la Transición y el diseño de la Constitución, que esta jornada celebra su 47 aniversario, como "una herramienta destinada a perdurar", tras haber sido "la llave que hizo posible dejar atrás una etapa de oscuridad, para avanzar en la construcción de un país moderno".

