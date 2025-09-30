Rodríguez (Vox): "Cuando un diputado habla en mallorquín en este Parlament no se le transcribe, se le traduce"

Archivo - El diputado de Vox, Sergio Rodríguez. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado este martes que cuando en el Parlament algún diputado habla en alguna de las modalidades insulares del catalán, "no se le transcribe, sino que se le traduce al catalán estándard".

El diputado se ha pronunciado de este modo durante su pregunta de control al conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, a quien ha reprochado que el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) no fomenta y protege las modalidades insulares.

El conseller, por su parte, ha defendido que el Ejecutivo está cumpliendo con el mandato estatutario financiando jornadas de estudios locales, ayudas a la investigación y apoyo a materiales de aprendizaje que incluyen las modalidades insulares.

Sergio Rodríguez ha acusado al Govern de dejarse seducir por "los cantos de sirenas de los independentistas, que parecen sus socios".