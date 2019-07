Rosa Cursach: "Las mujeres deben poder participar en igualdad de condiciones en las fiestas populares"

Publicado 21/07/2019 11:14:59 CET

La titular insular de Igualdad apunta la descentralización de los servicios de atención social a mujeres como uno de los ejes de su actuación

Celebra que más chicas jóvenes se reconozcan como "feministas", aunque recuerda que el control a la pareja es "una forma de violencia"

PALMA DE MALLORCA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora insular de Igualdad del Consell de Mallorca, Rosa Cursach, ha subrayado el valor "simbólico" de que las mujeres participen en las mismas condiciones que los hombres de las tradiciones y fiestas populares de diversos municipios de Baleares en pro de la igualdad.

"La propia idea de igualdad implica que las mujeres deben poder participar en igualdad de condiciones en las fiestas populares", ha expresado Cursach en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha incidido en que la propia Ley de Igualdad de 2007 contempla la participación de mujeres en fiestas populares en base al principio de igualdad.

"A veces parece que hablamos de las tradiciones y de las fiestas populares desde la ignorancia, desde el 'siempre se ha hecho así', cuando no siempre es así. Lo de Pollença lo ha demostrado", señala Cursach.

Cabe tener presente que las mujeres recuperarán este año un batallón que participará en el simulacro de la batalla entre 'Moros i Cristians' de Pollença, algo que no ocurría desde 1882, cuando las mujeres dejaron de participar en la fiesta, pese a haber formado parte de ella desde 1857.

La recién nombrada titular de Igualdad del Consell también se ha referido a otros "avances en la igualdad" relativos a la participación de mujeres en fiestas y tradiciones, como el baile de una mujer en los Cossiers de Manacor de este año o la celebración de la fiesta de las 'Dimònies', también en Manacor.

"Simbólicamente, es muy potente que las mujeres participen en igualdad de condiciones en las fiestas y tradiciones, ocupando espacios tradicionalmente masculinizados", ha destacado Cursach, quien reitera que "estas victorias" son "del movimiento feminista" y de los colectivos de mujeres que han abanderado dichas reivindicaciones en sus localidades.

DESCENTRALIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL

"Las instituciones escuchamos", comenta Cursach, quien también ha puesto el foco en algunos de los retos de cara a su andadura al frente de la dirección insular de Igualdad durante los próximos cuatro años.

En este sentido, la exdirectora del Institut Balear de la Dona (IBDona) se ha referido a las recién estrenadas transferencias en materia de igualdad y LGTBI, que incluyen la gestión de los servicios de atención directa a mujeres que sufran violencias machistas.

"En estos cuatro años, el Consell ha puesto en marcha muchas cosas, ahora la idea es mantenerlas y empezar a trabajar en las competencias de igualdad y servicios de atención a mujeres transferidas del Govern al Consell", ha reconocido.

Según ha relatado, la Institución Insular se encarga de la atención social, jurídica y psicológica a mujeres que sufran violencias machistas. El nuevo equipo surgido tras las elecciones insulares del 26 de mayo ya ha empezado a trabajar en la estructura de los servicios de atención con el fin de hacerlos "más efectivos, ágiles y próximos" a la ciudadanía.

En concreto, Cursach se ha referido a la descentralización de Palma hacia la 'Part forana' del servicio de atención social a mujeres como uno de los ejes de actuación del Consell, ya que en diversos municipios de Mallorca ya se lleva a cabo la atención jurídica y psicológica a mujeres, pero no la social.

Asimismo, ha recordado que los 'Acords de Raixa' incluyen otorgar una ayuda al alquiler a mujeres que hayan sufrido violencias machistas.

CAMPAÑA 'NO I PUNT'

Sobre la campaña 'No i Punt', lanzada en 2016 y centrada en la prevención de agresiones sexistas en espacios de ocio, Cursach ha señalado que este año se han adherido los mismos municipios que el año pasado. Además, comenta que el Consell ha decidido extender la campaña más allá del verano para tenerla en vigor durante todo el año.

La iniciativa ofrece no sólo un punto de información sobre agresiones sexistas durante las fiestas, sino también un protocolo de actuación ante casos de violencias sexuales en entornos de ocio, así como formación para el personal municipal y las personas que se encuentren en el punto de información.

En este sentido, la directora insular de Igualdad ha detallado que el protocolo es "específico" para espacios de ocio y que contempla la habilitación de un punto de información, desde donde se atiende y acompaña a mujeres que denuncien agresiones sexuales durante las fiestas.

Cursach también ha recordado que el Institut Balear de la Dona (IBDona) dispone de un teléfono de atención 24 horas precisamente centrado en acompañar a mujeres que sufran violencias machistas.

"ESPACIOS DE FIESTAS IGUALITARIOS"

Para Cursach, la estrategia de la campaña 'No i Punt' va más allá de la prevención de agresiones sexistas en espacios de fiesta, al centrarse también en eliminar los comportamientos sexistas de las fiestas populares, algo que, para Cursach, interpela al papel y la presencia de las mujeres en las fiestas.

"Queremos que las mujeres disfruten de los espacios de fiesta en igualdad de condiciones y sin sentirse acosadas, pero resulta que en muchos ámbitos de la fiesta ellas no tienen una presencia igualitaria", considera Cursach.

La directora insular de Igualdad se refiere, en este sentido, a la presencia de grupos de música en fiestas patronales en los que, "en muchas ocasiones", la presencia de mujeres se limita a "cantantes". "A nivel profesional aún existe una brecha de género en cuanto a grupos musicales, y ocurre lo mismo con el deporte o con las carreras científicas", apunta.

En este sentido, Cursach rompe una lanza a favor de promocionar y visibilizar a grupos de música y bandas de mujeres al considerar que "sirve de ejemplo" para las chicas más jóvenes.

"En ámbitos muy masculinizados a veces se pone la excusa de que no hay bandas de mujeres, pero si hacemos el esfuerzo de mirar más allá y promocionar los grupos que sí hay, eliminamos estigmas y damos a conocer referentes", expone Cursach.

En la misma línea, la directora insular de Igualdad apuesta por recuperar y visibilizar a mujeres "no sólo del pasado" sino también del presente bajo el paraguas de la campaña 'Mallorca té nom de dona', con el fin de ampliar el espectro de referentes para las generaciones más jóvenes.

"ES MUY IMPORTANTE QUE LAS CHICAS SE RECONOZCAN COMO FEMINISTAS"

Precisamente sobre juventud, Cursach ha destacado que, de acuerdo a un estudio de la Fundación Reina Sofía publicado recientemente, en los últimos dos años ha aumentado un 20 por ciento el número de chicas jóvenes que se consideran feministas, un elemento que la directora insular de Igualdad tilda de "muy importante".

"Es muy importante que las chicas se reconozcan como feministas y que el feminismo no tenga mala prensa; no hace mucho, el feminismo no estaba bien visto y se entendía como ir contra los hombres", recuerda Cursach.

El mismo estudio revela que un 41 por ciento de los chicos jóvenes considera que deben proteger a las chicas y que el control no es una forma de violencia. Al respecto, Cursach apuesta por aumentar las campañas de sensibilización y "desmontar mitos" sobre el amor romántico para remarcar la idea de que las mujeres "no son propiedad de los hombres".

"Sólo se puede controlar aquello que crees que te pertenece, y las mujeres no le pertenecen a nadie sino que sólo se pertenecen a ellas mismas", ha resuelto.