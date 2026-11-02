Russell Goldman presenta en el Evolution Mallorca su ópera prima 'Sender'

Russell Goldman presenta en Evolution Mallorca su ópera prima 'Sender' - EVOLUTION MALLORCA FILM FEST

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Evolution Mallorca International Film Festival (Emiff) ha recibido este lunes en el Hotel Portixol al director y guionista estadounidense Russell Goldman, que ha presentado ante los medios 'Sender', su ópera prima.

El 'thriller' psicológico, estrenado mundialmente en el festival South by Southwest (SXSW), forma parte de la competición de primeros largometrajes de la 15ª edición y se proyectará este martes en el CineCiutat.

Según han señalado desde el festival en una nota de prensa, la película sigue a Julia, una mujer que intenta rehacer su vida tras dejar atrás su adicción al alcohol y comienza a recibir paquetes que nunca ha pedido.

Los envíos contienen objetos inquietantemente vinculados con su intimidad y su pasado. Su búsqueda del remitente anónimo acaba convirtiéndose en una espiral de paranoia que difumina los límites entre el miedo, la memoria y la realidad.

Durante el encuentro, Goldman ha explicado que 'Sender' nació a partir de un cortometraje anterior, 'Return to Sender', dirigido por él mismo en 2022 y producido también por Jamie Lee Curtis.

Aquella primera versión, que recorrió numerosos festivales internacionales, fue el punto de partida de una historia que quiso desarrollar con mayor profundidad. El guion de 'Return to Sender' llegó a figurar en la Black List de 2023, la selección anual de guiones no producidos más destacados de Hollywood.

El paso al largometraje le ha permitido ampliar tanto la dimensión psicológica de su protagonista como el misterio que rodea los paquetes anónimos.

Goldman también ha destacado el carácter completamente independiente de 'Sender', rodada en California, y las particularidades de sacar adelante una primera película al margen de los grandes estudios.

Según ha explicado, se trataba de un proyecto con una personalidad "muy definida" que "exigía soluciones propias", en lugar de adaptarse a los procedimientos de una producción convencional. Esa libertad creativa ha sido, para el director, una de las claves para mantener el espíritu original de la historia.

El director ha insistido en la importancia de rodearse de las personas adecuadas en cada fase de la creación cinematográfica. A su juicio, el casting es "mucho más" que seleccionar intérpretes: es una manera de ir dando forma a la película, una tarea que se extiende también a los profesionales de todos los departamentos.

Goldman ha defendido una forma de trabajar basada en la escucha y en la colaboración, en la que cualquier integrante del equipo puede contribuir a mejorar el resultado. "Si la idea es buena, da igual de dónde viene", ha señalado.

Como ejemplo de esa filosofía, se ha detenido en su colaboración con David Dastmalchian, al que ha descrito como un actor capaz de transmitir una "gran inquietud" en pantalla y, al mismo tiempo, como una persona "especialmente sensible, amable y generosa" durante el rodaje.

El director ha recordado que Dastmalchian se planteaba de qué manera podía apoyar a la protagonista desde su personaje secundario. Una actitud que, según Goldman, demuestra que una buena interpretación también se construye desde la atención a los compañeros y a las necesidades de cada escena.

Protagonizada por Britt Lower y con la participación de Rhea Seehorn, David Dastmalchian y Jamie Lee Curtis, la película cuenta también con Curtis entre sus productoras.

Tras su estreno mundial en SXSW, 'Sender' ha continuado su recorrido internacional y ha recibido el premio al mejor largometraje de ficción del jurado en Sidewalk y el de mejor ópera prima en el Chattanooga Film Festival.

MESA RODAR EN BALEARES

El festival ha acogido este lunes la celebración de la mesa 'Rodar en Baleares' en el Estudi General Lul·lià y moderada por la directora y fundadora del festival, Sandra Lipski.

La actividad ha contado con la participación de la subdirectora de producción de Palma Pictures; Pilar Amer; la directora del ICIB, Diana de la Cuadra; y el productor de 'Torna', película vinculada a la sección Made in Baleares, Frank Rodríguez.

El debate ha destacado el potencial del archipiélago como escenario de producciones audiovisuales y la importancia de contar con profesionales y empresas del propio territorio.

Diana de la Cuadra ha reivindicado la calidad técnica y la profesionalidad del sector audiovisual balear, con compañías como Palma Pictures como ejemplo de la capacidad de las Islas para dar servicio a rodajes de diferentes dimensiones.

También ha animado a los profesionales del sector a registrarse en la web de Baleares Film Commission, una plataforma que permite consultar recursos útiles para preparar un rodaje, desde localizaciones hasta información sobre permisos y trámites.

Por su parte, Frank Rodríguez ha valorado la visibilidad que la sección Made in Baleares ofrece a las producciones del archipiélago, así como el volumen y la diversidad de proyectos que están surgiendo en el territorio.

Los participantes han coincidido en la importancia de apostar por equipos locales y aprovechar su conocimiento del entorno. Igualmente, han abordado los retos que plantea la insularidad para la organización de los rodajes y las dificultades de tramitar determinadas autorizaciones, especialmente cuando se trata de filmar en espacios costeros.

En este sentido, han subrayado la importancia de planificar los rodajes con antelación y solicitar los permisos con tiempo suficiente para evitar retrasos y facilitar la coordinación con las administraciones implicadas.