La ruta migratoria argelina deja 1.037 víctimas en 2025 y Baleares se consolida como "laboratorio de la necrofrontera"

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 1.037 personas migrantes han desaparecido, y probablemente fallecido, mientras trataban de cruzar en patera la conocida como ruta argelina en 2025, un año en el que Baleares se ha convertido en un "laboratorio de la necrofrontera".

Es una de las conclusiones que se desprenden del informe anual 'Monitoreo del derecho a la vida' elaborado por la organización Caminando Fronteras y publicado este lunes.

La ruta argelina, que une el norte de Argelia con el Levante peninsular y Baleares, ha mantenido una actividad constante a lo largo de todo el año y se ha consolidado como el cruce migratorio más transitado hacia España, superando a la ruta atlántica hacia Canarias y los trayectos desde el norte de Marruecos.

Además, según la ONG, se ha confirmado la tendencia del desplazamiento hacia la parte "más peligrosa" de la ruta, la que tiene destino a Baleares, sobre todo Ibiza y Formentera.

Tanto es así que la organización ha detectado salidas de pateras desde puntos de la región oriental de Argelia que, aunque tradicionalmente se dirigían hacia el Mediterráneo central, ahora han virado el rumbo para tratar de llegar a las Pitiusas.

El observatorio de derechos humanos de Caminando Fronteras ha documentado 1.037 víctimas en 121 tragedias marítimas, de las cuales 47 corresponden a embarcaciones desaparecidas en su totalidad.

El aumento de víctimas ha sido especialmente significativo en los meses de enero (136), octubre (144) y noviembre (168). Los menos mortíferos han sido julio (44), mayo (45) y diciembre (54).

"OPACIDAD" EN BALEARES

Al realizar el análisis de cada una de estas tragedias, la organización ha determinado que Baleares sigue siendo una de las regiones como "mayor opacidad" en relación a la búsqueda de personas desaparecidas en el mar.

En el archipiélago, siempre según el informe, persisten las "búsquedas pasivas" y la "limitación de los operativos a las áreas cercanas al territorio", a lo que se le suma una "escasa cooperación entre los países que comparten la protección de las zonas SAR", es decir, aquellas en las que tienen la responsabilidad de coordinar las operaciones de rescate de personas que se encuentren el peligro en el mar.

La "demora" en la activación de los servicios de búsqueda y rescate "sigue siendo significativa", además del uso de "métodos pasivos de búsqueda" cuando lo necesario serían "operativos proactivos".

Un ejemplo de la necesidad de abordar esta situación de los protocolos de servicios de rescate es el alto número de cadáveres que han llegado a las costas de Baleares a lo largo de 2025 --más de medio centenar--, lo que para la organización demuestra que muchos de ellos se habían ahogado "poco tiempo antes de aparecer en la playa".

"Las autoridades deben preguntarse si esos naufragios podrían haberse evitado y abrir una investigación para lograr una protección eficaz del derecho a la vida en el mar. Desgraciadamente, esto no está sucediendo", ha subrayado.

El resultado, de acuerdo con Caminando Fronteras, son "cementerios repletos de tumbas sin nombre, personas enterradas sin identidad, sin ceremonias de despedidas, sin respeto a sus tradiciones religiosas y, lo que es más importante, sin que las familias sepan que ese ha sido su final".

Uno de los lugares donde se da esta situación es el cementerio de Formentera, lo que ha llevado a su enterrador a escribir en la tumba de cada uno de estos fallecidos la fecha de la aparición del cadáver "como un acto de memoria para las víctimas y una manera de ayudar a las familias".