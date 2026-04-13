Sa Pobla impulsa el acceso de mayores de 55 años con discapacidad a programas municipales de cultura y deporte

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PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sa Pobla ha aprobado una moción para que las personas mayores de 55 años con discapacidad puedan acceder a los programas municipales de dinamización, cultura y deporte.

Según ha informado este lunes el PSIB en un comunicado, la moción, aprobada por unanimidad en el pleno del Consistorio, también insta al Consell de Mallorca a modificar los criterios de edad en las bases de todos sus programas de dinamización, actividades socioculturales, deportivas y en las campañas de estancias hoteleras.

En concreto, la iniciativa, presentada por el grupo socialista, está enfocada en reconocer el derecho al envejecimiento activo y a la inclusión sociocultural y deportiva de las personas con discapacidad, y busca derrocar el "umbral de vidrio de los 60 años" que consideran que actualmente excluye a muchos ciudadanos de la vida comunitaria.

De esta forma, los socialistas proponen que puedan participar personas a partir de los 55 años si tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o si son pensionistas por jubilación o viudedad.

Asimismo, el PSIB ha reclamado la unificación de las iniciativas de dinamización sociocultural del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y de los departamentos de Presidencia, Deportes y Cultura del Consell, con el objetivo de "acabar con la fragmentación administrativa que desincentiva el acceso a las actividades".

En el ámbito local, la moción compromete al Ayuntamiento de sa Pobla a revisar y reforzar su propia oferta de talleres y programas de cultura y deporte, para abrir el acceso a las personas con discapacidad mayores de 55 años en igualdad de condiciones con el resto de colectivos de gente mayor.

La portavoz del PSIB en el Ayuntamiento, Xesca Mir, ha explicado que el envejecimiento activo "no es un premio, sino un proceso continuado que la administración debe garantizar, especialmente en los colectivos más vulnerables", y ha asegurado que trabajarán para fomentar la inclusión de las personas mayores de 55 años con el objetivo de mejorar su salud mental y autonomía.