Sáenz de San Pedro visita Ibiza para apoyar al sector comercial e industrial y evaluar daños

El conseller Sáenz de San Pedro conoce los efectos de las lluvias torrenciales de Ibiza en los comercios

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado este miércoles las zonas de Ibiza más afectadas por las inundaciones con el objetivo de brindar apoyo al sector comercial e industrial y evaluar sobre el terreno los daños provocados por la tormenta.

Sáenz de San Pedro ha subrayado que la presencia del Govern en la Isla responde no sólo a la voluntad de acompañar a las personas más perjudicadas por esta situación, sino también a la necesidad de escucharlas de primera mano e identificar los problemas que deberán afrontarse a partir de ahora.

"Estamos aquí para estar al lado de los comerciantes, de los empresarios y de los industriales, pero también para conocer de cerca las problemáticas a las que se enfrentan. Esta mañana hemos podido escuchar relatos muy duros sobre lo sucedido, pero también testimonios de superación. Hemos visto cómo los vecinos se ayudan entre ellos y cómo los empresarios colaboran entre sí en un contexto especialmente complicado para el tejido comercial", ha manifestado el conseller.

El titular de Empresa, Autónomos y Energía ha explicado que desde la tarde del martes su equipo de trabajo mantiene contacto directo con las diferentes patronales con el fin de conocer la realidad, hacer un diagnóstico de la situación y preparar medidas de apoyo en forma de ayudas específicas.

"Este esfuerzo lo estamos llevando a cabo de manera transversal desde las distintas Conselleries del Govern, cada una en su ámbito de competencia, para después poner en común las actuaciones y poder ofrecer una respuesta más eficaz a las empresas afectadas", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha agradecido la visita del conseller al barrio de Es Pratet, una de las zonas más damnificadas, y ha valorado positivamente este primer contacto con empresas, comercios e industrias afectadas por las inundaciones.