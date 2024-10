Salas niega instrucciones para vetar lemas como 'La llengua no es toca' en un concurso de IB3

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de IB3, Albert Salas, ha negado este jueves que la dirección del ente haya dado instrucciones para vetar eslóganes como 'Palestina libre' o 'La llengua no es toca' en las camisetas de los participantes en un programa especial del concurso 'Jo en sé més que tu'.

En la comisión de control de IB3 en el Parlament, el director general se ha pronunciado de este modo después de que el diputado del PSIB Ares Ferández haya asegurado que en las bases para participar en un especial del concurso se indicaba en los códigos de vestimenta la prohibición de eslóganes políticos y con una mención expresa a estas dos consignas.

Salas ha respondido que esas directrices en ningún caso salen de la dirección del ente sino de las empresas productoras. El director del ente ha afirmado que recabará información al respecto insistiendo en que "no sabe nada de eslóganes prohibidos".

La cuestión de la pluralidad en los programas de radio y televisión ha vuelto a protagonizar buena parte de la Comisión después de que el diputado socialista Carles Bona haya trasladado la "preocupación" de su grupo por este asunto.

El diputado del PSIB ha criticado la reducción del programa de radio 'Entre avui i demà', que se emite a última hora de la tarde y que contenía información y tertulias, para introducir dos horas de magazín "cuando todas las radios están tratando la actualidad".

Salas ha respondido que la dirección ahora prefiere otro tipo de contenido y ha insistido en negar que las decisiones obedezcan a presiones políticas.

También tras la pregunta de Carles Bona, Albert Salas ha negado que durante la gala de presentación de la programación de la nueva temporada hubiera instrucciones para 'pinchar' en imagen a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y ha justificado, tras sacarlo Bona a colación, que en aquel acto interviniera con un discurso la presidenta igual que en la gala del 18 aniversario intervino la entonces líder del Ejecutivo, Francina Armengol.

La diputada de Vox Manuela Cañadas se ha vuelto a referir a supuestas presiones del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, para mejorar las condiciones laborales en la radio de su pareja. Salas ha asegurado que él no estaba cuando tuvieron lugar aquellas supuestas presiones y que "nadie del área de recursos humanos sabe nada de esas presiones", aunque ha matizado que "si existieron, sería una situación comprometida".

CONTENIDO EN CATALÁN

Por otra parte, el director general de IB3 también ha negado presiones políticas para aumentar la presencia del castellano en los contenidos de la radio y la televisión y ha adelantado "no habrá películas en castellano" y que las que se compren serán siempre en catalán. Salas ha hecho esta matización después de que la diputada del PSIB Pilar Costa haya llamado la atención sobre la emisión de películas en castellano. Sobre esto, el director general ha explicado que eran películas que no estaban dobladas y que tenían que emitirse para no perder dinero.

El ente, ha añadido Salas, también mejorará de la mano de la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formación de los profesionales: "No es sólo cuestión de hablar en catalán, sino de hacerlo bien".