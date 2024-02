Salas y el PSIB chocan en el Parlament por dos contratos menores del Consell a la productora de la directora de IB3 TV

Salas pide al PSIB no convertir la comisión de control en "un show": "No sabía que había venido a un Juzgado"

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares, Albert Salas, y los diputados del PSIB han protagonizado este jueves un enfrentamiento verbal en la comisión de control a IB3 a cuenta de dos contratos menores adjudicados desde el Consell de Mallorca a una productora fundada por la directora de IB3 Televisión, Mar Comín.

El PSIB ha llamado la atención sobre estos contratos, que suman un valor de unos 29.000 euros, porque los anuncios de adjudicación se publicaron cuando Salas ya había revelado los nombres de su equipo directivo, con Comín al frente de la TV y Daniel Barjacoba en la radio pública; y este último había ejercido hasta entonces como jefe de prensa del presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Por ello, el PSIB ha lanzado que IB3 no debe ser "un club de amigos que se adjudican entre ellos contratos menores a dedo". Los socialistas consideran que esto "no es ético ni estético": "Y no sé si es legal, pero eso ya lo aclararemos en otro momento", ha rematado Pilar Costa.

En sus réplicas, Salas ha negado que aquel contrato lo realizara personalmente Barjacoba, y ha mostrado su disgusto por las palabras de los diputados socialistas, a los que ha pedido no convertir la comisión parlamentaria "en un show": "No sabía que había venido a un Juzgado", ha apostillado.

Además, Salas también ha recriminado al PSIB sus insinuaciones, que en otro punto de la comisión ha calificado de "calumnias", advirtiendo que "en periodismo al menos se debe contrastar".