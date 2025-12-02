Salud adjudica la redacción del proyecto y dirección de obra de la ampliación del centro de salud de Formentera

FORMENTERA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección de obra de la reforma y ampliación del centro de salud de Formentera por un importe de 177.416 euros, IVA incluido.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, los trámites de dichas obras avanzan según lo previsto.

Así, en el marco del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), se invertirán tres millones de euros para construir el nuevo equipamiento, que estará ubicado en la misma parcela del Hospital de Formentera con el que estará conectado interiormente.

El anteproyecto arquitectónico prevé un espacio de 500 metros cuadrados de nueva construcción y 250 metros cuadrados de reforma para albergar un total de 15 consultas.

Actualmente, el centro de salud de Formentera tiene adscritas 10.903 tarjetas sanitarias, pero la reforma está dimensionada para poder atender el crecimiento de la población que se espera en los próximos años.