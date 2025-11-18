Salud aprueba la mejora de la retribución por incapacidad laboral a todos los profesionales que hacen guardias

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado por mayoría la mejora voluntaria durante las situaciones de incapacidad laboral derivada de contingencias comunes, de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Se trata de una reivindicación histórica, cuya consecución tendrá efecto desde el 1 de junio de 2025, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Salud.

Así, durante la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los profesionales percibirán un complemento a la prestación económica del 100 por ciento de las retribuciones que percibieran antes de estas situaciones, que incluirá el promedio de lo que percibieran durante los seis meses anteriores por el concepto retributivo de atención continuada por la realización de guardias. Este acuerdo afectará también a los profesionales que están realizando la residencia y a los mayores de 55 años.

Con la finalidad de completar la acción protectora de la Seguridad Social y a los efectos de evitar perjuicios económicos para los profesionales durante las situaciones de incapacidad temporal, el IbSalut considera que es necesario mejorar las condiciones retributivas de aquellos profesionales que realizan jornada complementaria (guardias).

El IbSalut estima que esta medida tendrá un coste de 1,1 millones de euros durante 2025 y beneficiará a los profesionales de las categorías enfermero, facultativo, fisioterapeuta, enfermero obstetricoginecológico, matrona, residente de enfermería, residente de medicina, residente de psicología, enfermero de salud mental y técnico especialista.

Además, la Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado un nuevo régimen de organización y funcionamiento operativo de los equipos responsables del transporte sanitario aéreo dependientes de la Gerencia de Atención de Urgencias 061 de Baleares (SAMU 061), de aplicación al personal médico y enfermero adscrito al SAMU 061 que forme parte de los equipos de vuelo responsables del transporte sanitario aéreo dependiente del SAMU 061 y que, de manera efectiva, participe como miembro de la dotación que lleve a cabo los desplazamientos mencionados, con las peculiaridades aplicables al personal del SAMU 061 que presta sus servicios en la Unidad de Transporte Pediátrico (UTPB).