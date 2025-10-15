Salud completa la apertura del Centro de Atención Intermedia Ca na Majora

IBIZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha completado la apertura del Centro de Atención Intermedia Ca na Majora, pionero en la atención de personas frágiles y de pacientes con enfermedades crónicas complejas y avanzadas de las Pitiusas.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este miércoles el centro, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Con la apertura completa del centro, el Hospital Can Misses dispondrá de 29 habitaciones individuales para la hospitalización de pacientes con enfermedades crónicas, de modo que duplicará la capacidad inicial, que era de 15 habitaciones, ubicadas en la planta baja del edificio J del Hospital. Actualmente, Ca na Majora dispone de casi 1.900 m2 para atender a los pacientes ingresados.

Todo ello deriva además en la incorporación de 21 profesionales, que se añaden a los 35 con los que abrió.

Según ha informado la Conselleria, el equipo interdisciplinario que se encarga de este nuevo centro prácticamente duplica los recursos humanos con los que se inauguró y está compuesto actualmente por 56 profesionales. Este equipo permitirá el abordaje integral de los pacientes haciendo una valoración integral de sus necesidades, dada la alta complejidad que presentan.

Según la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes, Estefanía Serratusell, "el objetivo primordial es garantizar un modelo de atención centrado en la persona, orientado a facilitar los procesos de recuperación y rehabilitación, con un enfoque innovador, integral e interdisciplinario".

ACTIVIDAD ESTE AÑO

En los 11 primeros meses de actividad de Ca na Majora han sido atendidos 89 pacientes. Aunque en este momento está ocupado sólo al 48,3 por ciento (14 camas de las 29 disponibles), ha tenido puntualmente una ocupación del 100 por cien de las 15 habitaciones habilitadas.

Este centro ha posibilitado reducir la media de tiempo de estancia, que ha sido de 33,25 días, teniendo en cuenta que hasta ahora ha evitado casi 3.000 estancias en las unidades de hospitalización de agudos del Hospital Can Misses y ha reducido exponencialmente el número de reingresos hospitalarios en las unidades de agudos.

Otro de los aspectos destacables de Ca na Majora es la atención de los pacientes con necesidades de atención paliativa (oncológicos y no oncológicos) que no pueden ser atendidos a domicilio y no están ingresados en un hospital de agudos.

Según ha destacado la consellera, "con la apertura completa de Ca na Majora se confirma el decidido compromiso de este Gobierno con la atención a la cronicidad en las Pitiusas. Esta ampliación de recursos supondrá confirmar la auténtica revolución en la manera de atender a los pacientes con enfermedades crónicas, iniciada hace algo menos de un año, y permitirá agilizar la recuperación y la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un problema de salud grave como un ictus".