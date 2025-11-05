Salud destinará 96.000 euros a la atención de enfermeras con conductas adictivas y el abuso de sustancias

La consellera de Salud, Manuela García, y la presidenta del Coiba, María José Sastre, tras la firma del convenio de colaboración. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud destinará 96.000 euros a financiar el programa 'Recupera't', dirigido a la atención integral a los enfermeros y enfermeras que sufren problemas derivados de conductas adictivas y el abuso de sustancias.

El IbSalut y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba) han firmado este miércoles un convenio de colaboración, que tendrá una vigencia de un año prorrogable, para desarrollar el programa.

El objetivo del convenio es dar respuesta a los problemas derivados de las conductas adictivas o el consumo de sustancias que puedan padecer estos profesionales y que podrían interferir en su práctica profesional.

El propósito final es contribuir al retorno de estos profesionales a sus puestos de trabajo en condiciones óptimas, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Con la firma de este acuerdo, ha afirmado la consellera de Salud, Manuela García, el Govern da "un paso más para cuidar a nuestros profesionales, para que se queden con nosotros y sigan proporcionando la mejor asistencia posible a nuestros ciudadanos".

La presidenta del Coiba, María José Sastre, ha recordado que "las enfermeras, como parte de la población, son susceptibles de sufrir problemas de adicciones pero muchas veces, por el hecho de ser profesionales que se dedican al cuidado de la salud de los otros, encuentran más complicado pedir ayuda".

"Con este programa queremos asegurar que las enfermeras que lo requieran tengan a su alcance una respuesta adaptada que les permita recuperarse y reincorporarse a su vida laboral sintiéndose acompañadas por un equipo altamente especializado", ha subrayado.

El programa, ha ahondado la Conselleria, está diseñando para proporcionar un entorno "seguro, libre de prejuicios y estigmas, que sea vivido de manera respetuosa, competente y empática durante el proceso de recuperación y de reintegración laboral, reconociendo la capacidad de rehabilitación".

Se basa en el acceso voluntario de los colegiados a sus servicios y los apoya en la rehabilitación, en un clima de confidencialidad estricta y con la alta especialización de los equipos asistenciales.