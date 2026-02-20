Salud inicia un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de sa Pobla por la no potabilidad del agua en 2025

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de sa Pobla por los problemas en la calidad del agua durante varios meses de 2025 en los que no fue apta para el consumo humano.

Desde el Ayuntamiento han señalado en un comunicado que las infracciones indicadas en el expediente se han resuelto o están en vías de reparación y que están analizando el contenido del expediente para estudiar la posibilidad de presentar alegaciones.

Cabe recordar que desde el pasado diciembre el agua del municipio es potable. Según han defendido, los esfuerzos del Ayuntamiento para solucionar los problemas en el suministro de agua han sido constantes y, en este último año, se han incrementado, especialmente por la antigüedad de la planta de tratamiento.

Igualmente, el Consistorio continúa llevando a cabo tareas de mantenimiento, mejora y control de la planta potabilizadora para garantizar una mejor calidad del agua.

El alcalde del municipio, Biel Ferragut, ha subrayado que el compromiso con la calidad del agua "se mantiene" y que las tareas de mantenimiento y de mejora "serán sostenidas en el tiempo" por parte de los servicios municipales.

"Tenemos el trabajo hecho y sabemos que ahora los esfuerzos tienen que ser mayores y los tenemos que contemplar desde la reparación de las fugas, desde el mantenimiento de la planta y desde el control constante", ha apuntado.

EL PP PIDE EXPLICACIONES

El PP de sa Pobla, tras conocer el expediente, ha reclamado al Ayuntamiento "transparencia absoluta" sobre la cuestión, subrayando que la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles del procedimiento.

La portavoz del PP en el municipio, Pedrona Seguí, ha celebrado que el agua sea apta para el consumo humano pero, ha apuntado, "eso no puede impedir que se den todas las explicaciones sobre lo que ha ocurrido y sobre las posibles responsabilidades".

En este sentido, la formación ha exigido conocer quién ha abierto formalmente el expediente, qué incumplimientos se han detectado, quén es el responsable, qué sanciones se pueden imponer y en qué punto se encuentra el procedimiento.

"Hablamos de salud pública, no es una cuestión menor ni una simple discrepancia administrativa, es una cuestión que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en su Ayuntamiento", ha subrayado Seguí.

Finalmente, ha remarcado que el PP continuará fiscalizando la gestión municipal y exigiendo toda la información necesaria "porque los pobleros merecen claridad, responsabilidad y garantías reales".