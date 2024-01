Salud iniciará negociaciones para ampliar el complemento de difícil cobertura a más categorías en Menorca y Pitiusas

PALMA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud iniciará negociaciones con los sindicatos para ampliar el complemento de difícil cobertura a más categorías sanitarias en Menorca, Ibiza y Formentera.

Según han informado desde la Conselleria, la próxima semana se reunirá la mesa técnica para incluir este asunto en el orden del día de la próxima Mesa Sectorial, donde se tendrán que definir los ámbitos de aplicación y otros aspectos.

El Govern tiene intención de extender este complemento a más categorías sanitarias en las que haya déficit de profesionales, lo que, recuerdan, exige que haya una falta de profesionales reiterada, y no puntual. La decisión debe acompañarse de informes jurídicos y asistenciales.

Actualmente se consideran de difícil cobertura las plazas de personal A1 y A2 (facultativos y enfermería) en Menorca y Pitiusas; ahora se analizarán las del resto de categorías de ámbito sanitario.

UGT DEFIENDE QUE SEAN TODAS LAS CATEGORÍAS LABORALES

Desde UGT consideran necesario que tengan esta declaración todas las categorías laborales del IbSalut en esas tres Islas así como algunos centros de Mallorca.

El secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, y la secretaria estatal de Salud y Servicios Sociosanitarios, Ana María Francés, han abordado este miércoles las medidas para paliar el déficit de personal en las Islas al hilo de un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid con la consellera, Manuela García.

Desde el sindicato han asegurado que la Conselleria se ha comprometido a estudiar sus peticiones.

UGT ha reiterado su reivindicación por una mejora de la negociación colectiva, así como un paquete de medidas para atajar la falta de profesionales y fidelizar al personal sanitario. Además del complemento retributivo, Romero ha reclamado sumar otros incentivos, como una mejora en las puntuaciones en procesos selectivos o la carrera profesional.

UGT también pide recuperar el 2 por ciento del complemento de destino y una redefinición de funciones de algunos profesionales. La central sindical solicita la transformación de los puestos de celador en auxiliares administrativos en Atención Primaria y la reconversión de las plazas de auxiliar administrativo en administrativo por realizar idénticas funciones con menor salario, en especial, en Atención Especializada.

Romero ha sugerido también estudiar la posibilidad de habilitar pabellones destinados a los empleados públicos para poderles ofrecer vivienda y que ésta no sea la causa que les lleve a no desplazarse a Baleares o no aceptar una plaza en el archipiélago.