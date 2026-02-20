Salud suspende 20.046 actuaciones por la huelga de médicos en Baleares

Hospital vacío por la huelga de médicos - SIMEBAL

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha suspendido 20.046 actuaciones esta semana por la huelga del personal médico contra la reforma del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud propuesta por el Ministerio de Sanidad.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el Servicio de Salud reprogramará las actividades canceladas para minimizar el impacto negativo sobre los usuarios.

Concretamente, los paros han provocado la suspensión de 435 intervenciones quirúrgicas, 11.281 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas o pruebas diagnósticas y 8.330 consultas en la atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han cancelado 278 intervenciones quirúrgicas; 9.272 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas; y 6.354 consultas de Atención Primaria. En Menorca se han suspendido 53 intervenciones, 899 consultas hospitalarias o pruebas y 515 consultas de Atención Primaria; mientras que en Ibiza lo han hecho 104 operaciones, 1.154 consultas o pruebas y 1.461 consultas de Atención Primaria.

La Conselleria ha señalado que la reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.

Precisamente, la consellera de Salud, Manuela García, ha señalado este viernes que el Servicio de Salud irá reprogramando las consultas, pruebas y operaciones suspendidas esta semana, intentando que sea en "el menor tiempo posible".