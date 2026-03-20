Sanitarios participan en unas jornadas para evaluar buenas prácticas en lactancia materna o valoración del dolor

La consellera de Salud, Manuela García, inaugura la V Jornada Balear de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado la V Jornada Balear de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados, en la que los profesionales sanitarios analizan la implantación de buenas prácticas en áreas como la lactancia materna o la valoración y abordaje del dolor, entre otros.

La edición de este año se celebra bajo el lema 'Compromiso, análisis y acción: juntos hacia la excelencia en el cuidado' y además de la consellera han asistido la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, y la directora de Enfermería, Natalia Vallés Ruiz.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que posteriormente los encargados de clausurar el acto han sido el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y la subdirectora de Enfermería del Servicio de Salud, Conxa Zaforteza.

La jornada ha servido de punto de encuentro para profesionales comprometidos en mejorar la práctica clínica y avanzar hacia un sistema de atención sanitaria "más seguro, sostenible y de calidad".

Este año se ha centrado en la importancia del registro y el análisis del trabajo diario que se lleva a cabo y que contribuye a mejorar la calidad de los cuidados al paciente. En total se han presentado 43 resúmenes científicos sobre experiencias y resultados de la implementación de las guías de práctica clínica basada en evidencia.

El Servicio de Salud ya cuenta con 1.275 profesionales implicados en la implantación de un total de diez guías de buenas prácticas en enfermería, que se enmarcan dentro del programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO).

Estas diez guías de buenas prácticas son: acceso vascular, apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía, lactancia materna, prevención de las caídas y disminución de lesiones derivadas de las caídas, fomento de la seguridad: alternativa al uso de contenciones, valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida, valoración y abordaje del dolor, cuidados centrados en la persona y familia, enfoque paliativo de los cuidados en los últimos 12 meses de vida y disminución de las complicaciones del pie en personas diabéticas.

Estos profesionales han adquirido las habilidades y conocimientos relacionados con el proceso de introducir cambios en la práctica clínica y en los propios sistemas de la organización.

La formación incluye recursos sobre planificación estratégica, gestión del cambio, evaluación de necesidades y el seguimiento y evaluación de los cambios propuestos, lo que permite conseguir cambios efectivos en entornos organizativos.

La mayor parte de las instituciones sanitarias de Baleares están inmersas en el programa BPSO, para garantizar así los cuidados basados en la evidencia para la población. Actualmente, seis gerencias del Servicio de Salud participan en el programa BPSO como centros comprometidos en la excelencia en cuidados.

Baleares se adhirieron a este programa en el año 2018, con el Área de Salud de Menorca como primer centro acreditado. A partir de 2018 se han integrado y acreditado otros centros, como el Hospital de Manacor, el Hospital Comarcal de Inca, el Hospital Universitario Son Llàtzer, el Hospital Universitario Son Espases y Atención Primaria de Mallorca. Actualmente, el Área de Salud de Ibiza y Formentera está en proceso de adhesión.

BPSO es un programa internacional impulsado por la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario (RNAO, por sus siglas en inglés) de Canadá, en el que participan instituciones proveedoras de salud y académicas de todo el mundo y que en España está dirigido por el Instituto de Salud Carlos III.