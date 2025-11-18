Santa Eulària y Calvià, entre los 10 municipios más caros para comprar una casa en zonas de alta demanda

Archivo - Interior de una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santa Eulària y Calvià ocupan en el tercer trimestre del año, respectivamente, la segunda y la tercera posición en la lista de viviendas más caras para comprar una casa en zonas de España con alta demanda.

Así figura en un informe del portal inmobiliario idealista que arroja para la localidad ibicenca un precio medio de 2,1 millones de euros y para la mallorquina de 1,7 millones.

En la misma lista, Llucmajor (902.852 euros de media) ocupa la duodécima posición y Palma (801.396 euros) la decimotercera. Ciutadella está en el puesto 22 con un precio medio de venta de 626.417 euros.

El informa publicado este martes por el portal inmobiliario analiza las poblaciones más demandadas para comprar una casa y en esta lista Palma figura en el puesto 21 de las localidades con mayor demanda.