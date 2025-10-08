Santa Eulària votará pedir la declaración del municipio como zona catastrófica

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària someterá a votación este jueves en un pleno extraordinario la solicitud de declaración del municipio como zona afectada gravemente con las lluvias torrenciales e inundaciones vividas en el municipio el pasado 30 de septiembre de 2025.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la tormenta activó alertas extremas y se pusieron en marcha medidas de emergencia, movilizando personal policial, voluntarios de protección civil y recursos para rescates y reparaciones.

En Santa Eulària, se atendieron más de 30 llamadas de emergencia y se iniciaron trabajos para restablecer la normalidad en la infraestructura municipal, priorizando vías, suministro de agua, saneamiento y reparaciones eléctricas y de pavimentos. Las áreas más afectadas incluyeron instalaciones culturales, educativas, eléctricas y varias viviendas, con daños en árboles, playas, caminos, torrentes y líneas eléctricas.

Dada la magnitud de los daños, se propondrá solicitar al Gobierno central que declare al municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para acceder a ayudas económicas y medidas de recuperación, manteniendo contacto con las autoridades estatales para facilitar la recuperación total del municipio.