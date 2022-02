Santiago: "En Baleares, gracias a UP, se enseñará Memoria Democrática en escuelas para no repetir La Desbandá"

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlament y diputada de Unidas Podemos, Gloria Santiago, ha explicado, este domingo, en Málaga, que "en Baleares, gracias a Unidas Podemos, se enseñará Memoria Democrática en las escuelas, para no repetir episodios tan cruentos de la historia como lo fue La Desbandá".

Según ha informado Unidas Podemos este domingo en nota de prensa, Gloria Santiago ha participado este fin de semana en la VI marcha en recuerdo a La Desbandá, donde también participó el Crucero Baleares.

Santiago ha recordado a las víctimas y ha considerado "vergonzoso que el Crucero Baleares, que participó en este violento episodio, tenga una calle dedicada en Madrid gracias al PP y a Vox, también en Andalucía, gracias a los gobiernos donde la ultraderecha tiene presencia". Para la vicepresidenta del Parlament balear, "es deber de todos trabajar para que se mantenga vivo el recuerdo de episodios como este y para que no se vuelvan a repetir jamás".

"La Ley de Educación de Baleares integrará la Memoria Democrática en el currículo escolar gracias a una enmienda que presentó Unidas Podemos y a la que el resto de partidos de El Pacte de izquierdas se sumaron, y gracias también a la insistencia y el trabajo de las asociaciones memorialistas, a las que quiero expresar todo mi cariño y agradecimiento por mantener vivo el recuerdo y la dignidad de miles de personas que jamás volvieron a sus casas en Baleares, y en el conjunto del Estado", ha explicado Santiago, quien ha añadido que "se le debe a la sociedad balear porque lo que se olvida, se convierte en irrelevante. Los tiempos oscuros de la historia no pueden volver".

Por otro lado, la diputada de Unidas Podemos ha recordado que "hoy es un día de memoria, para no olvidar los horrores de la guerra más cruenta de la historia reciente de España. Porque en ese recuerdo está la cura para que no se vuelva a producir. Hay que contarlo a quienes no lo vivieron, hay que mantener vivo el recuerdo para que los que vengan tengan la democracia como el más alto valor". Además, ha añadido que "el Crucero Baleares no representa, ni lo hará jamás, a Baleares, que es territorio acogedor, que camina con determinación hacia la justicia social".

En el acto han participado, también, otros cargos institucionales de Baleares, como Jesús Jurado, secretario autonómico de Memoria Democrática y Sectores Productivos, además de portavoz de Podemos Palma, y Marc Herrera, Director General de Memoria Democrática del Govern.