El sector servicios de Baleares triplicó la facturación del resto de España pese al encarecimiento de los precios

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La facturación en el sector servicios de Baleares triplicó el crecimiento del resto de España el mes de agosto pese al encarecimiento de los precios, según refleja el informe 'Momento económico de Baleares' de noviembre elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística.

La hostelería y el transporte aceleraron el ritmo de la facturación en agosto, con una variación anual del 8,3 %, mientras que la media de España subió un 2,8 % respecto del año pasado.

Todas las actividades registraron tasas positivas y únicamente cayeron las actividades administrativas, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

En paralelo, el archipiélago registró el mayor encarecimiento de los precios en octubre, empatado con la Comunidad de Madrid. Hoteles, cafés y restaurantes y vivienda son los grupos que más subieron, con una variación anual del 3,6%, cuatro décimas por delante de la evolución nacional.

La inflación subyacente se incrementó hasta el 3,1% y continúa por encima de la de España, del 2,5%.

El informe refleja la demanda interior en inversión y consumo se mantuvo con un crecimiento del 0,6% en el segundo trimestre y una subida del 3,7% en el número de sociedades constituidas hasta agosto de este año. Todo lo contrario que la inversión extranjera, que cayó un 10,3% en el primer semestre del año.

En materia de turismo, el estudio confirma que durante los primeros nueve meses del año Baleares creció más en valor que en volumen.

16,6 MILLONES DE TURISTAS

Así, el gasto turístico llegó hasta los 20.492 millones de euros hasta septiembre, un 5,5% más que en 2024. El gasto por persona, por su parte, alcanzó los 1.232 euros en el mismo periodo, con una variación anual del 3,1%, mientras que el gasto por persona y día se cifró en 201 euros, un 5,2% más que el año pasado.

Hasta septiembre llegaron a las Islas 16,6 millones turistas, un 2,4% más que el año anterior, con 13,7 millones de turistas internacionales (+3,0%) y 2,9 millones de nacionales (-0,6%).

Además, en el tercer trimestre de 2025, el pasaje aéreo se mantuvo en Menorca, mientras que subió en Mallorca y en Ibiza. La variación anual de los pasajeros aéreos a todo el archipiélago hasta septiembre creció un 1,4% hasta llegar a los 19,9 millones.

MÁXIMO DE VIVIENDAS VISADAS DESDE 2008

Por otro lado, se mantuvo la progresión al alza de los proyectos de obra visados, lo que para el Govern "anticipa un fuerte impulso de la construcción". Con 3.375 viviendas visadas, se llegó al máximo desde 2008, con una variación anual del 11,9% y una variación acumulada del 33,7% hasta septiembre.

En materia de industria, Baleares registró de las subidas de la producción "más fuertes de España" en todos los meses del año. Los bienes de equipo y los de consumo duradero sustentaron el incremento de la producción industrial con una variación anual hasta septiembre del 5,2%, mientras que en España fue de un 1,1%.

La afiliación continuó con impulso en octubre con un 2,7% más de afiliados que en 2024. Los servicios y la construcción siguieron estimulando la creación de puestos de trabajo hasta llegar a los 605.034 afiliados en octubre de 2025, un 2,7% más que el año pasado.

Los servicios, por su parte, subieron un 2,7% y la construcción un 2,6%, mientras que la industria lo hizo en un 1,8% y la agricultura se mantuvo.