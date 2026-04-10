Seis personas con discapacidad participan en un curso de formación del IMAS para mejorar sus competencias laborales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas con discapacidad intelectual de entre 25 y 40 años participan en una nueva edición del curso de formación del programa 'Eines' del Consell de Mallorca para mejorar su formación e impulsar su inserción laboral.

Según ha señalado la institución insular, el objetivo del programa es facilitar que estos alumnos acceden a puestos de trabajo estables, calificados y alineados con sus intereses.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha subrayado que el curso busca "mejorar las competencias y generar salidas laborales para que puedan tener un papel activo en la sociedad".

Asimismo, ha apuntado que el programa está orientado a la inclusión, a la mejora de la autonomía y del desarrollo personal, "en un paso más hacia la igualdad de oportunidades".

El conseller, acompañado por la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, ha conocido este viernes cómo se desarrolla la acción formativa.

El curso empezó el pasado mas de febrero y combina formación y experiencia laboral remunerada, con un contrato de nueve meses y salario proporcional según la categoría de mozo de oficios del IMAS.

Está orientada a tareas básicas de mantenimiento, trabajando contenidos de fontanería, de carpintería, de electricidad, de jardinería y de pintura, con atención en la seguridad, la prevención y el respeto por el medio ambiente.

"El grupo no solo crea cohesión entre los alumnos, también se generan vínculos muy positivos con el entorno", ha destacado la directora insular de Personas con Discapacidad.

En este sentido, ha explicado que, en la Llar d'Ancians, mientras aprenden esta formación participan de la vida diaria de las personas mayores. Igualmente, una vez logrados los objetivos iniciales, se atienen peticiones del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) y salen a hacer pequeñas reparaciones a hogares de usuarios.

Se trata de una formación dual donde hay una parte de formación teórica y una parte práctica. El equipo formativo está integrado por un docente, que da la parte específica, y una educadora social que trabaja la parte de formación y orientación laboral y las habilidades sociales.

Justamente, con el recorrido de las ediciones anteriores, se ha ido ajustando el rol del formador, a partir del que ha funcionado mejor en la práctica.

Según Rigo, esto ha permitido consolidar un perfil más completo, que combina conocimientos técnicos con la capacidad de guiar, adaptar y acompañar las personas con discapacidad a lo largo de su proceso de aprendizaje y de acceso en el mundo laboral.

El programa incorpora, además, entrenamiento en habilidades sociolaborales, metodología de ocupación con apoyo y seguimiento del proceso de inserción, hecho que refuerza la dimensión socioeducativa.

También tiene una presencia destacada la Unidad Técnica de Inclusión Funcional (UTIF), que aporta apoyo especializado, orientación y seguimiento para favorecer la accesibilidad y la igualdad de oportunidades durante todo el proceso.

El curso dota los alumnos de las habilidades necesarias para poder acceder al mercado laboral y se los otorga un diploma acreditativo con las horas dedicadas y el temario logrado.