La Semana Global del Emprendimiento de PalmaActiva abordará la IA, la gestión emocional y el papel de la mujer

Autoridades y ponentes participantes en la presentación de la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento de PalmaActiva - EUROPA PRESS

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

PalmaActiva ha presentado este viernes la segunda edición de la Semana Global del Emprendimiento, que se celebrará del 17 al 21 de noviembre, y que este año ha añadido temáticas como la inteligencia artificial (IA), la gestión emocional y el papel de la mujer emprendedora.

Según ha informado la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, en rueda de prensa, el encuentro combina mesas redondas con una conferencia de "alto nivel" que tendrá lugar el viernes. Ferrer también ha explicado que en esta edición se ha pasado de cuatro a 20 ponentes y se ha ampliado el programa de cuatro a cinco días.

El director general de Autónomos, Juan Antonio Tormo, ha destacado que la programación "ha crecido en calidad y diversidad, con muchos participantes y un nivel muy alto".

Según han explicado, el lunes se celebrará una mesa sobre inteligencia artificial con la participación de catedráticos, profesores de Derecho, psicólogos y directivos de empresas.

El martes tendrá lugar una jornada de micro talks, "un formato que no se había hecho hasta ahora en PalmaActiva", ha señalado Tormo. El miércoles se dedicará al Día de la Mujer Emprendedora, bajo el lema 'Rompiendo barreras'.

El jueves, los asistentes podrán participar en una charla sobre la gestión de las emociones en personas emprendedoras, mientras que el viernes se cerrará la semana con la conferencia 'Comunicar para impactar', a cargo del experto Fernando Botella.

Todas las actividades finalizarán con un espacio de encuentro informal con café, que fomentará el diálogo y la creación de redes. Tormo ha subrayado que "son mesas redondas abiertas", en las que todos podrán participar y aportar sus experiencias.

Por su parte, la vicepresidenta de la Dirección General de Autónomos, empresaria y nueva presidenta de ATA Baleares, Magdalena Comas, ponente de la sesión del miércoles, ha resaltado que "por primera vez en la legislatura se tiene en cuenta la voz del empresario autónomo".

Ha añadido que "es fundamental visibilizar las barreras del día a día a las que se enfrentan los profesionales por cuenta propia". Comas también ha recordado que Baleares lidera el crecimiento de autónomos en España, con un aumento del 7,6%.

Desde PalmaActiva han explicado que las actividades están registradas en el panel europeo de la Semana Europea del Emprendimiento, lo que permite que cualquier ciudadano europeo conozca qué iniciativas se desarrollan en Palma. Ferrer ha destacado que Palma "forma parte de una red internacional de ciudades que promueven el emprendimiento somos de las primeras en participar".

La organización ha animado a la ciudadanía a inscribirse a través de la web de PalmaActiva para poder asistir a las distintas jornadas, que buscan "inspirar, formar y reconocer la figura del emprendedor y del autónomo", y consolidar a Palma como "una ciudad llena de personas con ganas de construir proyectos".