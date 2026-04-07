La Semana Santa deja un "preocupante" descenso de las reservas de sangre: dónde y cómo donar estos días en Baleares

Una mujer dona sangre. - BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE BALEARES

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha alertado del "preocupante" descenso de las reservas registrado tras la Semana Santa, una situación que se repite cada año debido al cambio de rutinas y al aumento de desplazamientos, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a donar de forma urgente.

En la actualidad, ha advertido la entidad en un comunicado, todos los grupos sanguíneos y componentes se encuentran en niveles bajos, especialmente el grupo A+.

La actividad hospitalaria continúa con normalidad y la demanda de sangre no se detiene, lo que hace imprescindible mantener un ritmo constante de donaciones para garantizar la atención a pacientes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos y urgencias.

¿DE QUÉ SIRVE DONAR Y CÓMO HACERLO?

Desde el Banco de Sangre han recordado que una sola donación, "un gesto sencillo y seguro", puede salvar hasta tres vidas, por lo que han hecho un llamamiento urgente a la solidaridad de la ciudadanía.

Pueden donar sangre las personas sanas de entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos. Es importante no acudir en ayunas y llevar un documento identificativo.

¿DÓNDE SE PUEDE DONAR?

Entre este martes y el próximo sábado se habilitarán diferentes puntos de donación en todas las islas del archipiélago para facilitar la participación de la ciudadanía.

Martes, 7 de abril:

- Andratx: 16:30 a 21:00 h

- Ciutadella: 17:30 a 21:00 h

- Inca (aféresis): 16:30 a 20:30 h

- Santa Maria: 16:30 a 21:00 h

- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h

Miércoles, 8 de abril:

- Hospital Son Espases: 08:30 a 14:30 h

- Sant Llorenç des Cardassar: 17:00 a 21:00 h

- Santa Eulària: 16:15 a 20:15 h

- Santa Margalida: 17:00 a 21:00 h

- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h

Jueves, 9 de abril:

- Alaior: 17:30 a 21:00 h

- Eivissa: 08:30 a 14:00 h

- Llubí: 16:30 a 21:00 h

- Manacor (aféresis): 16:30 a 20:30 h

- Alqueria Blanca (Santanyí): 17:00 a 21:00 h

- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h

Viernes, 10 de abril:

- Felanitx: 16:30 a 21:00 h

- Manacor: 16:30 a 21:00 h

- Sa Pobla: 17:00 a 21:00 h

- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h

Sábado, 11 de abril:

- Marratxí (Mallorca Fashion Outlet): 10:00 a 14:30 h

- Palma. Banco de Sangre: 9:00 a 13:30 h