Sencelles condena los actos de violencia sexual durante la fiesta de s'Embalat y se pone a disposición de las víctimas

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PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sencelles ha condenado los actos de violencia sexual ocurridos durante la celebración de la fiesta de s'Embalat, que tuvo lugar el pasado domingo, y se ha puesto a disposición de las víctimas.

El Consistorio no ha detallado lo ocurrido durante la fiesta, que se ha limitado a calificar como "actos recientes de violencia sexual sucedidos en el municipio durante la fiesta de s'Embalat" ante los que ha manifestado su "enérgica condena y rechazo".

El Ayuntamiento ha expresado todo su apoyo y proximidad a las víctimas, que no ha cuantificado pero a las que se ha referido en plural, y a su entorno. También ha puesto a su disposición la información y el acceso a los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios y de atención ante las violencias machistas.

La violencia sexual, ha defendido el Consistorio, "no es un problema individual ni un hecho que se pueda normalizar", sino "una grave vulneración de los derechos humanos".

"Queremos que nuestras fiestas sean espacios seguros para todo el mundo, donde podamos compartir, celebrar y disfrutar con libertad y respeto. Por eso no podemos mirar hacia otro lado ante cualquier forma de violencia sexual", han señalado desde la administración municipal.