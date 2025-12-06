El Servicio de Salud podrá activar 215 camas para responder al incremento de ingresos por los virus respiratorios

Hospitales. Profesionales sanitarios. Recurso. - CAIB

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares podrá activar 215 camas para responder al incremento de ingresos por los virus respiratorios.

En una de prensa, la Conselleria de Salud del Govern ha informado este sábado que el Servicio de Salud de Baleares podrá activar durante los meses de invierno 215 camas hospitalarias para hacer frente al incremento de actividad y de los ingresos desde las urgencias de los hospitales de las Islas debido al aumento del número de afectados por virus respiratorios, propios de esta época del año.

Esta activación de camas está contemplada dentro del Plan de Contingencia (Plan de Invierno) para responder al incremento de la actividad asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria de Baleares, puesto en marcha a partir del mes de diciembre.

Esta activación de camas en los hospitales públicos --70 camas en el Hospital Universitario Son Espases, 57 camas en el Hospital Universitario Son Llàtzer, nueve camas en el Hospital de Manacor, 20 camas en el Hospital Mateu Orfila y 19 camas en el Hospital Can Misses-- implicará la contratación de profesionales de diferentes categorías, como médicos, celadores, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Aparte de ello, el Hospital Sant Joan de Déu, vinculado a la Red Hospitalaria Pública de las Baleares, dispondrá de 40 camas adicionales.

Asimismo, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca reforzará con un equipo SUAP (servicio de urgencias de atención primaria) la atención domiciliaria desde las 15.00 horas de los viernes a las 08.00 horas de los lunes. El equipo SUAP está formado por un médico, una enfermera y un conductor.

Los planes de contingencia contemplan diversas acciones: agilizar la disponibilidad de camas de los pacientes que han sido dados de alta; contratar más personal sanitario --principalmente enfermeros, auxiliares de enfermería y celadores--; activar camas; reforzar la contratación de profesionales de guardia durante los días festivos; reforzar los servicios de apoyo al diagnóstico --microbiología, radiodiagnóstico, etcétera--; reducir la programación hospitalaria para disponer de más camas para ingresar pacientes de urgencias; potenciar la hospitalización a domicilio o derivar pacientes a centros concertados.

Además, los planes de contingencia, o de invierno, prevén la coordinación entre centros sanitarios, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial máxima y establecer circuitos de derivación interna en momentos puntuales. En casos puntuales se pueden derivar pacientes de urgencias de un centro hospitalario a otro, bajo la coordinación del SAMU 061, para esponjar la atención.

Según la Conselleria de Salud del Govern, la tendencia general de las próximas semanas es que aumente la presencia de virus respiratorios --gripe y virus respiratorio sincitial--, algo habitual en esta época del año como consecuencia de los factores estacionales.

MASCARILLA Y VACUNACIÓN, LA MEJOR PREVENCIÓN

Por otro lado, el Servicio de Salud ha recordado la importancia de vacunarse para prevenir la agudización de enfermedades causadas por infecciones respiratorias. Es importante también usar mascarillas en caso de infección, para evitar contagiar al resto de la población; lavarse frecuentemente las manos o limitar el contacto con los colectivos más vulnerables para evitar la transmisión, ha añadido.

Asimismo, ha considerado importante tener en cuenta que siempre se debe utilizar el recurso asistencial más adecuado. De este modo, ha apuntado que si alguien tiene síntomas leves, debe acudir a urgencias de atención primaria, que tienen capacidad suficiente para atender el caso. El médico de cabecera derivará al paciente al hospital si prevé complicaciones en un cuadro respiratorio infeccioso, ha precisado.