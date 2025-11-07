El servicio de tren entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou se interrumpe este fin de semana por obras - CAIB

El servicio de tren entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou en ambos sentidos se suprimirá este fin de semana, entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, a causa de las obras de remodelación del paso elevado en la calle Greco.

Según ha recordado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), se habilitará un servicio alternativo de autobuses de la EMT Palma que cubrirá todas las paradas del tramo afectado.

Las obras de remodelación del paso elevado, han explicado, se encuentran muy avanzadas y, en este punto, se demolerá el actual puente y se colocarán los nuevos tableros que sustentarán la nueva estructura.

Se trata de trabajos que inevitablemente requieren la interrupción del tráfico ferroviario en este tramo y se ha programado llevarlos a cabo de forma intensiva durante este fin de semana, para minimizar las molestias a los usuarios.

Como alternativa, SFM y la EMT Palma han programado un servicio de autobús especial que efectuará detenciones bajo demanda en las paradas intermedias, ubicadas en localizaciones muy cercanas a las estaciones de tren afectadas: las de Jacint Verdaguer, Son Costa-Son Fortesa, Son Fuster, Son Cladera-es Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca y Pont d'Inca Nou.

Así, los buses realizarán su salida o llegada en la estación Intermodal, en las dársenas 18, 19 y 20, mientras que en Pont d'Inca Nou la parada de bus estará situada junto a la estación de tren. Por cuestiones de operativa, los buses sustitutorios no admiten bicicletas.

Todas las paradas intermedias se han situado en paralelo al trazado a la línea ferroviaria, a la altura de cada estación y a poca distancia.

Cabe recordar que el servicio de tren entre Pont d'Inca Nou y el resto de estaciones funcionará con total normalidad.

Las obras de remodelación del paso de la calle Greco se espera que estén concluidas durante el mes de diciembre. Desde SFM han reseñado que se trata de una actuación muy necesaria que supone la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente.