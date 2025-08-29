SFM restablece los horarios habituales con aumento de frecuencias y trenes diarios a partir de este lunes

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) restablece sus horarios habituales a partir de este lunes, 1 de septiembre, con aumento de frecuencias y trenes diarios sobre el servicio que se ha venido ofreciendo durante el mes de agosto.

El día 1 de agosto entraron en vigor los horarios de verano de SFM, que implican una ligera reducción de frecuencias para adaptar la oferta a la demanda y que, desde el año pasado, se aplican solo en agosto, a diferencia de años anteriores en que se realizaban también durante la segunda quincena de julio.

Este año, debido a las obras de la remodelación del paso elevado de la vía en la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc, SFM ha tenido que introducir modificaciones respecto a los horarios de verano del año pasado, ya que esta intervención obliga a establecer limitaciones de velocidad y circular por vía única en un tramo de la red.

Los trabajos de remodelación de este paso elevado de la vía avanzan a buen ritmo y según el calendario previsto. Se trata de una actuación muy necesaria que supone la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente, que permitirá, además, una mejora funcional y estética en el paso de la calle bajo el ferrocarril.

Así, a partir de este lunes, se recupera la circulación en doble vía en toda la red y se restablecen los horarios habituales de servicio. Las paradas de los convoys en las estaciones del tramo afectado por las obras recuperan la normalidad igualmente, con la utilización de ambos andenes en toda la red.