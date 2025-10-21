Simonet defiende el "consenso" en la ley agraria ante la petición del PSIB y MÉS de retirar el texto

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido el "consenso" en la ley agraria, que se encuentra en exposición pública, ante las críticas del PSIB y MÉS per Mallorca, quienes han rechazado el texto.

En el pleno de este martes, el conseller ha respondido a los diputados socialista y ecosoberanista Malena Riudavets y Ferran Rosa, respectivamente, quienes han reprochado la falta de "consenso" con el sector y que la ley representa la "turistificación del campo".

Según Simonet, la ley ha incorporado cerca del 80 por ciento de las peticiones de organizaciones y asociaciones del sector primario y el Govern ha llevado a cabo reuniones con las entidades. "Esto es consensuar", ha defendido.

Por otro lado, ante las críticas de Rosa, el conseller ha calificado de "buena idea" las agroestancias y ha recordado a MÉS que dicha figura se creó en la ley de 2019. "La propuesta de ley agraria no supone ni una plaza más en Baleares", ha asegurado.