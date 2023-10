Simonet reclama al Ministerio que duplique la cuota de pesca del atún rojo para las embarcaciones de Baleares

Asegura que "pedir más cuota no es depredar el mar, significa poder gestionar de manera sostenible los recursos marinos"



PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación duplicar la cuota de atún rojo para el sector de la pesca artesanal y la pesca de recreo de Baleares.

Lo ha hecho este jueves en una cata de atún rojo organizada por la Conselleria y la Federación Balear de Cofradías de Pescadores en el Port de Pollença, en la que el conseller ha señalado que "pedir más cuota no es depredar el mar, significa poder gestionar de manera sostenible los recursos marinos".

En este sentido, Simonet ha asegurado que desde la administración quieren que el sector pesquero "sea rentable, que avance y que sea capaz de proveer con pescados y mariscos de aquí a la población balear". "Hacemos nuestras vuestras reivindicaciones", ha añadido.

La campaña del atún rojo 2023 arrancó el pasado 10 de abril y se alargará hasta el 31 de diciembre. Cabe recordar que la cuota permitida este año por embarcación es de 500 kilos y hay un total de 115 embarcaciones autorizadas para pescar atún rojo en las Islas. Actualmente, ya se han capturado 46.774 kilos de atún rojo, un 86 por ciento del total permitido, que asciende a 56.074 kilos.

Según han informado, la distribución de la cuota va a cargo de un organismo internacional, el International Comission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), que asigna un número determinado a España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se distribuye entre los diferentes segmentos de la flota.

La cata de atún rojo se ha celebrado en el Real Club Náutico del Puerto de Pollença y los asistentes han probado elaboraciones del chef Javier Flamit hechas con este producto, como ceviche, tártaro, tataki y sashimi, lomo con tomate y alcaparras.

Aparte del conseller, han asistido también el director general de Pesca, Antoni M. Grau, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, así como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas.

Por parte de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, han asistido el presidente, Domingo Bonnín, y el secretario general de esta entidad, Carlos Ros, así como representantes de las 16 cofradías de Baleares y los de las marcas registradas Peix Nostrum y Millorquín, entre otros.