Simonet recuerda que hay guías del Gobierno central sobre experiencias agroturísticas en el sector primario

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha reivindicado el apoyo del sector con el que cuenta la ley agraria y ha acusado al PSIB de estar "desconectado" en relación a las acusaciones de terciarización del sector primario recordando que existen guías del Gobierno central que hablan de experiencias agroturísticas para los agricultores.

Así se ha pronunciado el conseller en el pleno del Parlament de este martes, después de que el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, haya hecho referencia a la falta de apoyo de la futura norma y a las referencias que desde varios sectores apuntan a que "más que una ley agraria es una ley turística del campo".

Simonet por su parte, ha acusado además al PSIB de renegar de palabras del que fuera uno de sus dos diputados Damià Borrás que defendía que el campo tenía que participar de los beneficios del turismo.

Marc Pons ha criticado que el conseller presuma de acuerdos y consensos, mientras los colectivos están pidiendo que se reformule. "Reconozca que se ha equivocado y retírela", ha concluido Pons.

El conseller ha reconocido que algunos colectivos se han manifestado en contra, pero ha reivindicado que las grandes asociaciones profesionales reconocen que recoge sus reclamaciones y han expresado su apoyo.