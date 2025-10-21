Sindicatos aceptan la propuesta del Plan de ordenación de la Policía Local de Palma, que deberá aprobar la plantilla

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha valorado positivamente la aceptación por parte de los sindicatos con representación en la mesa de negociación de la propuesta del Plan de ordenación de la Policía Local, que se someterá a referéndum entre toda la plantilla.

El aval de los sindicatos se produce tras meses de negociaciones que, según ha destacado Cort en nota de prensa, han tenido como principal objetivo consensuar un plan que atienda las necesidades reales del cuerpo de policía y la ciudad.

En este sentido, desde el Ayuntamiento han resaltado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se comprometió a trabajar en un nuevo plan de ordenación para dar respuesta a una demanda histórica del cuerpo, que durante años ha solicitado una actualización que "no se ha abordado en las dos anteriores legislaturas", cuando se mantenía vigente el plan aprobado hace más de 15 años.

Así, el compromiso del alcalde era que el plan entrase en vigor el 1 de enero de 2026 y que el borrador fuera entregado a los representantes de los sindicatos el 30 de septiembre, hecho que se produjo el pasado 3 de octubre.

Según Cort, el nuevo Plan de Ordenación supone un proyecto "ambicioso" que mejora las condiciones laborales y fortalece la capacidad operativa de la Policía Local para atender las demandas actuales de una ciudad como Palma.

También da cobertura al incremento de la plantilla de cara al próximo año y sucesivos, "acorde con el compromiso del alcalde de apostar por la seguridad ciudadana y por dotar a la Policía Local de los recursos materiales y humanos necesarios", han subrayado.

Cabe recordar que en 2025 ha tenido lugar una convocatoria histórica de 170 nuevas plazas de Policía Local, que sumadas a los 50 agentes que se incorporaron al inicio de legislatura, y a los 55 que actualmente están en prácticas, permitirá contar con 275 nuevos agentes en 2026.

Esto supone, según ha puesto en valor el Consistorio, que dos años y medio después del inicio de legislatura se habrán cubierto prácticamente las 300 plazas prometidas en el programa de gobierno.

Asimismo, el nuevo plan se someterá a referéndum interno entre toda la plantilla de la Policía Local esta semana. Para aprobarlo será necesario un mínimo del 75 por ciento de participación y el mismo porcentaje de votos favorables.

El objetivo es que el Plan obtenga el "mayor respaldo posible" para su implantación, por lo que el Ayuntamiento anima a todos los agentes a participar activamente en este proceso de consulta.