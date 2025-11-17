La Sinfónica ofrece este jueves el segundo concierto de abono de la temporada con Spanish Brass

Archivo - Ensayo de la orquesta sinfónica de Baleares. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá este jueves (20.00 horas) en el Auditorium de Palma, el segundo concierto de temporada de abono.

En esta ocasión, el conjunto contará con la participación del prestigioso quinteto de metales Spanish Brass, uno de los grupos más reconocidos del panorama internacional, para interpretar a La Devota Lasciva, una obra vibrante y llena de color firmada por el compositor J. Colomer.

Las entradas ya están disponibles en las taquillas del Auditorium de Palma y en la web de la Sinfónica.

El programa se completa con dos grandes páginas del repertorio sinfónico. Por un lado, el Preludio de los maestros cantores de Nuremberg de Richard Wagner, y la Sinfonía núm. 4 'Romántica de Anton Bruckner, una de las cimas del sinfonismo del siglo XIX, caracterizada por su arquitectura sonora monumental y su profunda espiritualidad.

Con este programa, dirigido por el maestro Pablo Mielgo, la Sinfónica propone un viaje musical que une el virtuosismo contemporáneo de Spanish Brass y la energía creativa de Colomer con la tradición centroeuropea de Wagner y Bruckner, ofreciendo una velada de gran fuerza expresiva y contraste estilístico.

Este concierto se repetirá al día siguiente en el Auditorio de Manacor a las 19.30 horas.