'Sinpa' de un padre y un hijo en un bar de Palma: huyeron tras comerse dos platos de paella y beberse varias cervezas

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PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un padre y un hijo por supuestamente huir de un bar del barrio del Rafal sin pagar una cuenta que rondaba los 46 euros.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 16.00 horas, momento en que la Base del 092 recibió un aviso del propietario del establecimiento asegurando que dos individuos, de 46 y 18 respectivamente, habían comido y bebido en la terraza del local y habían huido sin abonar la cuenta.

El encargado comunicó que les estaba siguiendo a una distancia prudencial por la calle Aragón. Una patrulla Unidad de Seguridad Integral (USEI) acudió a la dirección indicada y logró contactar con el propietario.

Tras ser informados, los agentes se dirigieron hacia los dos sospechosos, que se encontraban a escasos metros, para interceptarlos e identificarlos.

Al ser interrogados sobre el incidente, los dos negaron haber comido o consumido cervezas en el bar. Sin embargo, el propietario mostró a los agentes su teléfono móvil, donde tenía un vídeo captado por las cámaras de seguridad que certificaba que, efectivamente, los implicados habían consumido el menú del día y diversas bebidas, añadiendo además que son clientes habituales de su establecimiento.

Seguidamente, la patrulla se desplazó al bar para entrevistarse con una trabajadora del local y una clienta y que confirmaron que ambos habían abandonado la cafetería después de comer un plato de paella cada uno y varias cervezas sin pagar la factura, cuyo importe ascendía a 46 euros.

Los agentes informaron a los investigados de la instrucción del informe penal, mientras que el propietario del local aportó la factura impagada a los policías y acudió más tarde a dependencias policiales para formalizar la denuncia.

Finalmente, la Sala de Atestados realizó todas las diligencias correspondientes, que fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.