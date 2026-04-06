El SOIB emite 605 cheques formación durante el primer trimestre de 2026 y forma a 386 personas

Archivo - Servicio de electricistas - SHUTTERSTOCK. - Archivo

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha emitido un total de 605 cheques formación durante el primer trimestre de 2026 y ha formado a 386 personas con más de una treintena de acciones formativas.

Los cheques formación emitidos durante este periodo tienen un valor económico de 163.000 euros, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa este lunes.

Igualmente, 46 personas iniciarán próximamente su formación, con cheques ya asignados a las entidades formativas. En total, en los tres primeros meses del año se han hecho 36 cursos.

El cheque formación es una iniciativa que comenzó en septiembre de 2025 como plan piloto impulsado por la Conselleria y que, según han destacado, recibió una buena acogida.

El objetivo es ofrecer una formación de calidad, especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado laboral, para mejorar la empleabilidad y facilitar la progresión profesional.

El programa permite realizar acciones formativas breves, pero calificantes, dirigidas tanto a trabajadores desempleados como ocupados, y orientadas a sectores con demanda de perfiles específicos. En esta primera edición, se ha centrado en el mantenimiento y la construcción.

En concreto, el cheque subvenciona formación presencial en especialidades como la fontanería, la electricidad, la climatización, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales (PRL).

Según la Conselleria, este volumen de actividad evidencia la buena respuesta al programa y su utilidad como instrumento flexible para conectar la formación con las oportunidades de empleo, dado que permite a las personas beneficiarias elegir itinerarios adaptados a su perfil y a los sectores con demanda de profesionales cualificados.

El SOIB ya trabaja en una nueva convocatoria del cheque formación, que se abrirá a otros sectores económicos, como el calzado, la madera, la mecánica y el sector sociosanitario.