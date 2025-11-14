Son Busquets abre sus puertas este fin de semana en el festival de arquitectura Open House Palma

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Pública Empresarial de Suelo Sepes, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, participa en la quinta edición del festival de arquitectura Open House Palma abriendo las puertas del ámbito de Son Busquets, donde se proyecta la construcción de hasta 831 viviendas asequibles con una inversión de más de 80 millones de euros.

Open House Palma 2025, que se celebra entre los días 10 y 16 de noviembre, tiene como objetivo acercar la arquitectura a la ciudadanía mediante la visita de más de 60 edificios y espacios que habitualmente tienen el acceso restringido de manera total o parcial.

Entre los espacios más emblemáticos de esta edición se encuentra el antiguo cuartel de Son Busquets, no solo por su pasado como cuartel de Artillería, sino también por el importante proyecto de regeneración urbana que convertirá estas antiguas instalaciones militares en un nuevo barrio referente de la sostenibilidad y la calidad urbanística y arquitectónica, según han indicado en nota de prensa.

Las visitas al ámbito están programadas para el sábado 15 y el domingo 16, de 10.00 a 12.00 horas, previa inscripción a través de la web del festival.

NUEVO BARRIO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES

Son Busquets se plantea como un ecobarrio que combinará zona residencial, equipamientos públicos y usos terciaros, y en el que las principales edificaciones del cuartel serán conservadas y reutilizadas para usos culturales y sociales.

El 65 por ciento de la superficie será destinada a uso público y contará con tres hectáreas de zonas verdes que mantendrán el arbolado existente.

Estas zonas están ubicadas estratégicamente en torno a una supermanzana que permitirá un viario rodado mínimo, con un 58 por ciento de superficie peatonal, propiciando así una forma de vida más saludable y activa.

En cuanto a la edificación, el proyecto se basa en una arquitectura bioclimática que facilita el soleamiento y la ventilación cruzada, haciendo que el consumo de energía sea casi nulo y permitiendo la generación de energías renovables. La altura de los edificios ha sido adecuada al entorno.

UN PROYECTO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

En el ánimo de favorecer la participación ciudadana en el proyecto, en marzo de 2024 se presentó una primera propuesta de planeamiento del ámbito, firmándose también el protocolo entre Sepes y el Ayuntamiento para poner de manifiesto la voluntad común de establecer las bases generales de colaboración y cooperación.

En el mes de julio se remitió al Consistorio el Avance de Plan Especial de Reforma Interior y el Documento de Inicio Estratégico de la actuación, que fue aprobado inicialmente en febrero de 2025 y acordando su exposición pública para que la ciudadanía pudiera presentar las oportunas sugerencias.

Durante ese período, Sepes celebró en Palma una jornada de puertas abiertas para explicar a la ciudadanía el proyecto.

Una vez finalizado el periodo de exposición pública, Sepes y el Ayuntamiento analizaron de forma pormenorizada más de 2.000 sugerencias de mejora para el desarrollo del ámbito provenientes de particulares y de diferentes colectivos de la ciudad, las cuales ya han sido incorporadas al documento.

Con la participación de Sepes en el festival de arquitectura Open House 2025, la ciudadanía de Palma tendrá la oportunidad de conocer el espacio en el que se desarrollará este importante proyecto regeneración urbana, destinado a fomentar la vivienda pública y asequible para dar respuesta a la alta demanda residencial de la ciudad.