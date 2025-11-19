Son Moix acogerá este domingo el IV Torneo por la Igualdad Ciutat de Palma ConectaBalear de fútbol sala

Presentación del IV Torneo por la Igualdad Ciutat de Palma ConectaBalear - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Son Moix acogerá este domingo, 23 de noviembre, el IV Torneo por la Igualdad Ciutat de Palma ConectaBalear de fútbol sala, que este año tendrá carácter solidario.

La competición, impulsada por la Asociación Deporte por la Igualdad y la Fundación Miquel Jaume - Palma Futsal, se ha presentado este miércoles en Son Moix, según ha informado el Ayuntamiento.

Este año el torneo centra su mensaje en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en la promoción de la salud mental en el deporte bajo el lema 'Volver a ti'.

El torneo tendrá carácter solidario, ya que destinará los fondos recaudados a la Asociación Tardor, que trabaja en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

A la presentación ha asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, quien ha mostrado su apoyo a esta iniciativa que une deporte y compromiso social.

En el acto también han estado presentes la vicepresidenta de la Federación de Fútbol de Baleares, María de la Paz Cerdà; los directores generales de Deportes del Govern, Joan Ramonell, y de Cort, David Salom; el presidente del Palma Futsal, José Tirado; el director institucional de la Fundación Palma Futsal, Bernat Bauçà, junto con representantes de ConectaBalear y las capitanas de los equipos participantes.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Deporte por la Igualdad, Taty Ferrer, ha destacado la importancia simbólica y social del torneo, y ha explicado que el saque de honor lo realizará la hija del capitán del Palma Futsal, Carlos Barrón, que este año ha comenzado su camino en la escuela de fútbol.

Ferrer también ha recordado que gracias a este torneo nació la primera liga regional de fútbol sala en Mallorca, permitiendo por primera vez que mujeres del fútbol sala compitieran en Son Moix, un hito histórico para la Asociación y la Fundación.