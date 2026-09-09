Sucesos.- Rescatados 20 inmigrantes de origen magrebí al sur de la isla de Cabrera y suman 203 esta semana

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). El encuentro de la ministra con la asociación Salvamento Marítimo Humanitario tiene lugar a bordo del barco de rescate Aita Mari y tiene el objetiv - David de Haro - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patera con un total de veinte personas de origen magrebí ha sido rescatada este martes por la noche, sobre las 23.30 horas, a unas seis millas al sur de la isla de Cabrera, en Baleares.

Han intervenido en las labores de rescate el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), según ha informado la Delegación del Gobierno.

Esta nueva patera se suma a las once que llegaron con 183 migrantes a bordo a lo largo de esta semana a las costas de Baleares, principalmente a Mallorca, Formentera y Cabrera, con lo que suman ya 203 en los tres días que van de esta semana.