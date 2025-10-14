El Teatre Principal alzará el telón de su 40ª Temporada de Ópera el 22 de octubre con 'Tosca' de Puccini

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ópera 'Tosca' de Giacomo Puccini será la obra con la que comience la 40ª Temporada de Ópera del Teatre Principal de Palma, el próximo 22 de de octubre a las 20.00 horas.

El montaje se ha presentado y la temporada operística se han presentado este martes en el teatro, con la participación de la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Esta ópera fue estrenada en Roma en 1900 y en este caso está producida por el Teatro Massimo de Palermo. 'Tosca' se representará en el mismo escenario el 24 de octubre a las 20.00 horas y el domingo a las 18.00 horas, ya el 31 de octubre y el 2 de noviembre viajará al Teatre des Born de Ciutadella.

"'Tosca' es una ópera que combina intensidad dramática, pasión y una música poderosa que cautiva desde el primer momento. Es un título emblemático que conecta con la gran tradición operística europea y que marca el inicio de una temporada muy especial para el Teatre Principal y para la cultura de Mallorca", han alegado.

'Tosca' ofrece una puesta en escena clásica de Mario Pontiggia con la dirección musical de Matteo Beltrami. Los papeles solistas están interpretados por la soprano Yolanda Auyanet --Tosca--, que en 2024 recibió el Premio Nacional de Música, el tenor Rame Lahaj --Mario Cavaradossi--, el bajo menorquín Simón Orfila --Scarpia--, el barítono Italo Proferisce --Cesare Angelotti--, el barítono mallorquín Tomeu Bibiloni --Sagrestano--, el tenor mallorquín José Manuel Sánchez --Spoletta--, el bajo Max Hochmuth --Gendarme--, el bajo Sebastià Serra --Carceriere-- y la soprano Clara Enric-Genestar. Además, en el foso actuará la Orquestra Simfònica Illes Balears, así como el Coro del Teatre Principal y el Coro Infantil.

El equipo artístico se completa con el responsable de la escenografía y el vestuario, Francesco Zito, el asistente de dirección escénica, Raúl Vázquez, y asistente de coreografía, Antonella Conte.

"Ambientada en Roma, durante la invasión napoleónica de 1800, 'Tosca' es una de las óperas más celebradas de Giacomo Puccini, que la estrenó en el Teatro Costanzi de la ciudad eterna el 14 de enero de 1900. 'Tosca' no se representaba en Palma desde abril de 2014, poniendo fin así a más de once años de espera", han explicado desde el Consell.