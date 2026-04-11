El Teatre Principal de Palma acoge este lunes una jornada de donación de sangre

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca organiza este lunes, 13 de abril, una jornada de donación de sangre en el Teatre Principal de Palma, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib).

La iniciativa, que tendrá lugar en la Sala Gran de 16.00 a 20.00 horas, busca acercar la donación a la ciudadanía en un espacio emblemático y accesible, según ha señalado la institución insular en un comunicado.

La platea acogerá las camillas de donación, mientras que los palcos se destinarán a las entrevistas médicas y al registro de datos, garantizando un circuito cómodo, fluido y confidencial para todas las personas donantes.

El Consell ha resaltado que quienes habitualmente viven el teatro desde la butaca podrán descubrirlo desde una perspectiva completamente diferente.

El Teatre Principal de Palma ha hecho un hueco en su programación para impulsar esta acción, que nace con la voluntad de tener continuidad en futuras temporadas.

Las personas que participen en la jornada de donación recibirán una invitación para una de las funciones de la ópera 'La voix humaine', que se representará los días 24 y 25 de abril.

La ópera, de Poulenc con texto de Cocteau, está protagonizada por la soprano Marga Cloquell y cuenta con la dirección musical de Gemma Camps y la puesta en escena de Roberto G. Alonso.

Desde el Banco de Sangre recuerdan que donar sangre es un gesto sencillo pero esencial, capaz de salvar hasta tres vidas e imprescindible para el funcionamiento diario de los hospitales.

Por ello, se invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada especial y a descubrir el Teatro Principal de Palma con una mirada nueva.

Las personas interesadas en donar sangre pueden reservar su cita para el próximo lunes en la página web del Banco de Sangre de Baleares.