El Teatre Principal de Palma cierra 2025 con un nuevo incremento de público - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma cierra 2025 con un nuevo incremento de público, al haber tenido 22.473 espectadores entre septiembre y diciembre, un 7,1% más en comparación con los 20.976 de 2024.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha celebrado que el público sigue apostando por el Teatre Principal, como así lo demuestran los datos de asistencia a los distintos espectáculos.

La institución insular ha hecho balance de la primera parte de la temporada 2025/2026, advirtiendo un aumento del 7,1% de asistentes a los eventos programados durante el último cuatrimestre del año 2025, en comparación con los espectadores del mismo período de 2024.

En total, entre septiembre y diciembre de 2025, el Teatre Principal de Palma ha recibido 22.473 espectadores, incluidos los de este fin de semana, en el que dos espectáculos han agotado las localidades: 'Cyrano', de La Impaciència, y 'Gegant', de Josep Maria Pou. En 2024, en el mismo período, el Teatre Principal recibió 20.976 espectadores.

Y, según el Consell, todo apunta a que esta tendencia continuará en 2026, dadas las buenas perspectivas con las que llegan los primeros espectáculos del próximo año. 'Fosca', de Aurora Bauzà y Pere Jou, tiene una alta ocupación en las dos funciones (3 y 4 de enero) programadas en la Sala Petita.

La recuperación de la zarzuela en el Teatre Principal también está siendo muy bien acogida por el público, que va llenando las tres funciones (9, 10 y 11 de enero) de 'La corte de Faraón', en una producción escénica del Teatro Campoamor de Oviedo y del Teatro Arriaga de Bilbao, con puesta en escena de Emilio Sagi y dirección musical de Carlos Aragón.

El director del Principal, Miquel Martorell, ha agradecido al público "compartir estas fiestas de Navidad con la programación del Principal", y les ha deseado, de parte de todo el equipo del teatro, "un 2026 lleno de salud y de artes escénicas".

El resto de la programación de enero de 2026 también está siendo recibida con gran éxito, con 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar, con un espléndido Lluís Homar, en una única función el 24 de enero para la que ya no quedan entradas.

El mes de enero de 2026 se completa con 'Vientos del pueblo', de Pep Tosar sobre Miguel Hernández (29 y 30 de enero), y 'A Macbeth song', un musical de Oriol Broggi sobre el clásico de Shakespeare, especialmente concebido para público juvenil.