El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes una jornada de donación de sangre. - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes --de 16.00 a 20.00 horas-- una jornada de donación de sangre.

Según ha informado la institución cultural en un comunicado, la iniciativa se desarrollará en la Sala Gran y cuenta con la colaboración del Consell de Mallorca y el Banco de Sangre y Tejidos.

La platea y los palcos del teatro se habilitarán para acoger a los donantes en una jornada única.

Esta iniciativa busca reforzar las reservas de sangre necesarias para los hospitales, en niveles complicados tras la Semana Santa, así como ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de vivir el teatro desde una perspectiva diferente. Los interesados pueden reservar su turno online.