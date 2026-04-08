El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes una jornada de donación de sangre

El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes una jornada de donación de sangre.
El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes una jornada de donación de sangre. - TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 12:45
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PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma organiza el próximo lunes --de 16.00 a 20.00 horas-- una jornada de donación de sangre.

Según ha informado la institución cultural en un comunicado, la iniciativa se desarrollará en la Sala Gran y cuenta con la colaboración del Consell de Mallorca y el Banco de Sangre y Tejidos.

La platea y los palcos del teatro se habilitarán para acoger a los donantes en una jornada única.

Esta iniciativa busca reforzar las reservas de sangre necesarias para los hospitales, en niveles complicados tras la Semana Santa, así como ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de vivir el teatro desde una perspectiva diferente. Los interesados pueden reservar su turno online.

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