Los teatros de Palma programan obras baleares, sobre el acoso escolar o un musical de 'Blancanieves' para esta temporada

Acto de presentación de la temporada de los teatros municipales de Palma 2026-2027. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los teatros municipales de Palma han presentado su programación para la temporada 2026-2027, en la que se podrá asistir a representaciones de dramaturgos baleares, dedicadas a tratar el acoso escolar o un musical de 'Blancanieves' con una veintena de bailarines.

El encargado de presentar la temporada teatral ha sido el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, durante un acto que se ha celebrado en el Teatre Municipal Xesc Forteza, según el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Allí, tambiéb han estado presentes el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y una amplia representación de los actores, actrices, dramaturgos, directores, artistas y gente del mundo del teatro que forman parte en las diferentes obras y propuestas que integran la programación.

La temporada se desarrollará en esta ocasión bajo el lema 'Omplim teatres', que "no implica únicamente llenar butacas", sino llenar los teatros de "público, creadores, disciplinas, lenguas y generaciones diferentes de espectadores, con nuevas miradas y nuevas propuestas", ha apuntado Bonet.

Durante su intervención, ha expresado su satisfacción por el balance "extraordinariamente positivo" que presentan los espacios escénicos municipales a lo largo de los últimos tres años, con un aumento del 71 por ciento en el número de espectadores, una ocupación media del aforo que asciende al 76,4 por ciento, y un incremento del 166 por ciento en cuanto a la recaudación.

Al mismo tiempo, Bonet ha pasado revista a las actuaciones realizadas en materia de mejora y mantenimiento de los equipamientos municipales. En este sentido, conviene destacar las obras de reparación del tejado y la fachada llevadas a cabo en el Teatre Municipal Maruja Alfaro-Mar i Terra, donde también se ha procedido a la renovación del sistema de aire acondicionado.

En el caso del Xesc Forteza, se ha impermeabilizado el recinto para evitar cualquier problema de fugas de agua y se ha completado el tapizado de gran parte de los asientos.

A todo esto conviene añadir las inversiones realizadas para la modernización técnica de los teatros, a través de la adquisición de nuevos equipos e infraestructuras de luz, sonido y de producción y soporte audiovisual.

En relación al contenido de la programación, Bonet ha remarcado que la pretensión es avanzar en el compromiso de llenar los espacios escénicos de "cultura y ciudadanía", al abrir los escenarios a todo tipo de público y, de forma muy especial, a los espectadores más jóvenes.

En esta línea, las propuestas familiares y educativas ocupan un lugar muy relevante en la planificación de la temporada, con funciones orientadas tanto para los más pequeños, como 'Nubes con bebés', como a los niños algo más mayores. En el caso de este último colectivo, vale la pena destacar producciones como 'Sa Rateta 2.0', 'Ànima del violí', con títeres y música en directo, y 'Blancanieves', que contará con la presencia en el escenario de más de 20 bailarines y bailarinas.

El público adolescente también tiene su espacio en la programación, con montajes como 'Strawberry Frappuccino' y 'T'escoltam', que abordan las relaciones a través de las redes sociales y otras situaciones complejas que a menudo se hacen presente en la vida de los jóvenes, como el acoso escolar.

La programación de los teatros municipales mantendrá, además, una fuerte conexión con las iniciativas de Palma Educa, ya que la idea "no es limitarse a que los niños acudan a las salas de teatro", sino que el teatro "llegue al centro mismo del entorno académico".

Desde este punto de vista, la Banda Municipal de Música se involucrará directamente en la temporada y realizará conciertos pensados específicamente para el público escolar.

Por otro lado, el ciclo 2026-2027 dedicará un espacio prioritario a los artistas, compañías y creadores de Baleares, con estrenos como 'Cartes d'amor' de Nine Produccions; 'Othello', con dirección de Javier Matesanz a partir de un texto de Rafel Gallego y con la interpretación de Joan Carles Bestard, o 'No és un cabaret sobre la nostra pobresa', de la compañía Las Reina del Baile.

Otras propuestas destacadas son 'De la sal de la ferida n'he fet un tatuatge', llevada a la escena por el grupo Teatre sense Concesions; 'Perla', o 'Cròniques d'un mig estiu'. Bonet ha resaltado que todas estas obras tienen en común el hecho de que "hablan de la realidad, del territorio y de las transformaciones que vive la sociedad balear".

Asimismo, en el transcurso de la presentación, ha hecho referencia a la diversidad como elemento característico de una programación que no sólo acoge teatro, sino también danza, música, magia, circo, títeres, cine, y las nuevas formas escénicas y contemporáneas.

De esta manera, forman parte de la temporada el espectáculo de la Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma, el Festival de Magia o el Festival Internacional de Teatre de Teresetes, mientras que, en cuanto a la música, el abanico es "singularmente amplio y recoge desde estilos contemporáneos hasta populares u otros lenguajes musicales".

Desde esta perspectiva, Bonet ha anunciado que Cort apoyará iniciativas como ME_MMIX, el Festival Paco de Lucía, PalmaDansa, Fira B!, Un hivern a Mallorca o el Festival de la Paraula, entre otros eventos.