Temporada 2025-2026 en el Teatre Principal de Palma: venta de abonos y programación. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal inicia la temporada 2025-2026 y abrirá la taquilla este miércoles, 27 de agosto, a las 11.00 horas. A partir de esta fecha los espectadores podrán comprar sus abonos, tanto en taquilla como en la web.

Pocos días después, el lunes, 1 de septiembre, se pondrán a la venta en la web las entradas individuales de los espectáculos, y el miércoles, 3 de septiembre, también podrán adquirirse en taquilla.

De esta manera, el Teatre Principal ofrece unos días de margen y de ventaja a los abonados para escoger las mejores localidades al mejor precio, agradeciendo así su confianza y fidelidad.

Cabe recordar que esta temporada hay cinco modalidades de abono, que permiten un importante ahorro para el espectador a la vez que facilitan el acceso a los espectáculos programados.

Las dinstintas modalidades de abonos para la temporada 2025-2026 son las siguientes:

- Extra: para la compra de cinco o más espectáculos, con un 40% de descuento.

- General: para tres o cuatro espectáculos, con un 25% de descuento.

- Dúo: dos entradas para dos o más espectáculos, con un 25% de descuento.

- Temporada de Ópera: dos o más espectáculos líricos, con un 20% de descuento.

- Familiar Intergeneracional: dos entradas para dos o más espectáculos de la programación familiar, con un 25% de descuento.

PROGRAMACIÓN

El Teatre Principal dará el pistoletazo de salida a su programación la semana del 15 de septiembre con 'Usted está aquí', una visita guiada dramatizada a cargo de Anna Berenguer (15 y 22 de septiembre); el concierto de la pianista Muza Rubackyte, dentro del Festival Chopin (17 de septiembre); el montaje teatral 'Tú me prometiste una historia de amor', de Helena Tornero con dirección de Israel Solà (19 de septiembre), y el espectáculo de danza 'Loneliness', de Roberto G. Alonso (20 de septiembre).

En total serán más de 45 espectáculos a lo largo de la temporada, entre los que destacan nombres como Dario Grandinetti, Pere Arquillué, Josep Maria Pou, Simón Orfila, Ana Duato, Pep Tosar, Rosa Renom, Lluís Homar, Josep Maria Miró, Oriol Broggi o Ana Rujas.

Además, este curso la Temporada de Ópera llega a su 40 edición. Se iniciará con 'Tosca', de Puccini, en una producción del Teatro Massimo de Palermo, que tendrá como gran atractivo ver a Simón Orfila como Scarpia (22, 24 y 26 de octubre).

Continuará con la recuperación de la zarzuela 'La corte del Faraón', con puesta en escena de Emilio Sagi (10 y 11 de enero); el primer Wagner escenificado 'Der fliegende Holländer' (El holandés errante), de Wagner (18, 20 y 22 de febrero); el tradicional Concierto de Pascua (3 de abril), 'La voix humaine', de Poulenc (24 y 25 de abril); y se cerrará con 'Rigoletto', de Verdi (17, 19 y 21 de junio).