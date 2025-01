Testigo describe el hallazgo de los cuerpos sin vida de Warda y su hijo: "Les llamé por sus nombres y no respondían"

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven que el 17 de mayo de 2021, cuando tenía unos 12 años, descubrió los cuerpos sin vida de Warda y su hijo en su domicilio de Sa Pobla (Mallorca) ha recordado que al entrar en la vivienda y descubrir los cuerpos en el suelo "les llamó por sus nombres y no respondían".

El adolescente ha comparecido como testigo en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial contra el asesino confeso de su mujer embarazada y su hijo de siete años.

Durante su interrogatorio, se ha reproducido la llamada que hizo al 112 alertando, por indicación de un familiar, de la posibilidad de que la mujer, prima suya, estuviera sufriendo un episodio de maltrato. Le habían mandado que fuera a la vivienda a comprobar que todo estaba en orden. Sin embargo, según ha explicado y según se ha escuchado en la grabación de la llamada, la puerta de la vivienda estaba cerrada, hecho que le llamó la atención, "porque siempre estaba abierta".

El joven ha explicado que fue al ver que la Policía Local de Sa Pobla tardaba en acudir tras el aviso del 112 --finalmente llegaron unos 20 minutos después-- cuando se decidió a entrar por una ventana rota, momento en que descubrió los cuerpos sin vida de sus familiares.

El chico ha explicado que en el momento de recibir el aviso del posible episodio de maltrato, no pensó que el niño de siete años también pudiera estar siendo maltratado. "No me esperaba que alguien maltratara a su propio hijo", ha afirmado.