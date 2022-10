Un policía niega que Torres y Mut quisieran modificar las actas contra un local de Cursach

"Ningún mando trató de cambiar las actas. Se interesaban porque la operación fue muy compleja", asevera

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

Un policía local de Palma, que ha declarado en calidad de testigo este jueves en el juicio por el caso Cursach, ha negado que el ex jefe de la Patrulla Verde Gabriel Torres y el ex jefe de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut quisieran modificar un acta de clausura contra un local del empresario Bartolomé Cursach en Playa de Palma.

Con sus palabras contradice las afirmaciones realizadas por otro agente en la sesión de este martes, en las que dijo que sí hicieron esta petición Torres y Mut. Cabe recordar que esta actuación formó parte del inicio de la instrucción judicial del caso Cursach.

En la sesión de este jueves, llevada a cabo en la Sesión Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el interrogado ha subrayado que esa actuación policial en la Playa de Palma fue "muy larga y se levantaron muchas actas".

Al día siguiente, cuando supuestamente Torres y Mut solicitaron el cambio de algunos datos, el testigo ha subrayado que era "normal" que los jefes quisieran saber. "Simplemente se interesaron por cómo habíamos actuado y se interesaron por las actuaciones, pero ningún mando trató de modificar las actas", ha recalcado, mientras ha afirmado, a preguntas de la defensa de Cursach, que esa reunión "tuviese por objeto" protegerlo.

El Ministerio Fiscal también ha interrogado a este agente sobre una actuación en la discoteca Cavalli, propiedad de Francisco Fernández Cortés, 'El Ico'. El testigo ha rechazado que hubiese alguna orden para ser más estricto con ese local, a la vez que ha subrayado que había "muchas denuncias por temas de ruido".

Además, el testigo ha negado que hubiese alguna consigna de la Policía Local de Palma para que no se levantaran actas en los establecimientos del Grupo Cursach.

Durante su declaración, ha pedido al Tribunal, presidido por la magistrada Samantha Romero, si podía precisar que durante su declaración en fase de instrucción, el fiscal Miguel Ángel Subirán "estaba muy obsesionado" con Bartolomé Capó, acusado en el juicio para el que la Fiscalía pide un año y tres meses de cárcel.

Incluso ha calificado la situación como "muy compleja y de terror" porque, en sus palabras, "no quería emitir juicios temerarios contra un compañero". "Continuamente me preguntaba cosas contra él y no me dejaba matizarlo. Mi declaración es una realidad sesgada", ha aseverado.