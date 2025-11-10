El tiempo en Baleares: Aemet anuncia una semana de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una segunda semana de noviembre marcada por predominio de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, por la llegada de una masa de aire cálido, que se irá imponiendo los próximos días en Baleares.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha avanzado que para este lunes se prevé una jornada marcada por un predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y un ligero ascenso de las temperaturas diurnas, que se situarán entre los 20ºC y los 23ºC. El viento esta jornada soplará flojo del suroeste, ha añadido.

Una situación muy parecida es la que se prevé el martes, cuando se espera predominio del cielo poco nuboso, con algunas brumas matinales. En cuanto a las temperaturas, no se esperan apenas cambios en las mínimas, con valores entre los 7ºC y los 10ºC, pero sí un ligero ascenso en las máximas, con los mercurios situándose este martes entre los 21ºC y los 24ºC de máxima. Esta jornada el viento flojo soplará flojo del suroeste girando durante la tarde a sur.

De cara al miércoles, ha advertido el portavoz de la Aemet en Baleares, se irá imponiendo esta masa de aire cálido. De este modo, continuará el predominio de cielo poco nuboso, con brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal. Este miércoles empezará a irrumpir asimismo el polvo en suspensión. Y, en cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con mínimas rondando los 12ºC y máximas de nuevo situándose en torno a los 21ºC aunque pudiendo alcanzar los 25ºC.

También, el jueves se espera predominio de cielo poco nuboso, con brumas matinales. Esta jornada destacará más el polvo en suspensión, sobre todo en Ibiza y Formentera. Una jornada más las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con las mínimas oscilando entre 11ºC y 16ºC, y máximas, entre 23ºC y 26ºC.

PEQUEÑO CAMBIO DE TIEMPO EL VIERNES

A diferencia de los días anteriores, el viernes habrá un pequeño cambio de tiempo, debido a que uno de los frentes fríos que esta semana afectan a la Península llegaría a Baleares. De este modo, se prevé que el día comience con nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que irían remitiendo a medida que avance la jornada, esperándose la apertura de claros a partir de la tardes.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso en las máximas, que volverán a situarse entre los 21ºC y los 25ºC, mientras las mínimas subirán ligeramente, rondando entre los 12ºC y los 18ºC.

AVANCE DEL FIN DE SEMANA

Pese a la situación meteorológica del viernes, el portavoz de la Aemet en Baleares prevé un sábado tranquilo y un domingo en el que podrían registrarse algunas lluvias aunque, ha precisado, de manera poco importante.

En este sentido, ha advertido que el cambio de tiempo importante, de producirse, llegaría la próxima semana. No obstante, ha precisado Gili, todavía quedan muchos días por delante, de modo que habrá que estar pendientes de cómo evolucionen los mapas de previsión.

En cualquier caso, según Gili, la sucesión de días con predominio de cielos poco nubosos y días de lluvia es algo habitual de esta época del año.