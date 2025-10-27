El tiempo en Baleares: estabilidad y temperaturas altas hasta el miércoles

Archivo - El Parque del Mar frente al Paseo Marítimo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tiempo en Baleares esta semana comenzará estable y con temperaturas más altas de lo normal para esta época del año hasta el miércoles, cuando una vaguada provocará lluvias con barro o tormenta durante dos días.

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que el viernes y el fin de semana volverá a predominar la estabilidad, según ha informado la delegada de Aemet en Baleares, María José Guerrero, a Europa Press.

La semana arranca en las Islas con cielo poco nuboso y temperaturas altas, entre los 20 y 23 grados de máxima y mínimas de entre 8 y 16 grados. De este modo, los termómetros estarán por encima de lo habitual, cuando las máximas rondan los 22 grados y las mínimas los 13. Esta tónica se mantendrá el martes, día en que el viento soplará flojo de dirección variable.

A partir del miércoles se espera un ligero cambio, con la entrada de una masa de aire cálida del sur y una vaguada que provocarán que el cielo esté cubierto y posibilidad de lluvias ocasionales y débiles, que podrían ir acompañadas de barro.

Igualmente, el jueves la vaguada podrá dar lugar a chubascos y no se descarta que puedan ir acompañados de tormenta. Estos dos días las temperaturas continuarán con valores por encima de lo normal, entre los 24 y 26 grados de máxima y los 13 y 19 grados de mínima. También el jueves el viento será moderado de suroeste con intervalos fuertes.

La estabilidad volverá a Baleares el viernes con nubes medias y altas y temperaturas máximas de 24 a 26 grados y mínimas de 15 a 20 grados. El fin de semana también predominará el tiempo estable y las temperaturas altas.