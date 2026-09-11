El tiempo en Baleares para este fin de semana: tiempo soleado y temperaturas ligeramente más altas

Archivo - Turistas paseando por el centro de Palma en verano. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana continuará el tiempo estable en Baleares, con predominio de cielo despejado o poco nuboso, aunque sin descartar la formación de algunas nubes de evolución en las tardes de este viernes y sábado, sin descartar algún chubasco muy poco significativo.

La delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha señalado a Europa Press en la tarde de este viernes se pueden formar algunas nubes de evolución en Menorca e interior de Mallorca, donde no se descarta algún chubasco "de poca relevancia".

Este sábado se espera que cielo esté despejado o poco nuboso, aunque por la tarde se podrían volver a formar nubes de evolución, especialmente en la Serra de Tramuntana y mitad sur de Mallorca, donde se podrían producir algunos chubascos "poco significativos".

Guerrero ha explicado que las nubes de evolución se forman cuando en niveles altos de la atmósfera hay aire frío, mientras que en la superficie hay convergencia de viento de distintas componentes.

El domingo y el lunes se presentan como dos días de ambiente soleado, sin previsión de que se formen nubes de evolución.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que este sábado suban ligeramente las diurnas, con valores de 27 a 31 grados en todo el archipiélago, y con mínimas de 13 a 21 grados. Las temperaturas nocturnas serán más bajas en el interior de las islas y en la Serra de Tramuntana.

De cara al domingo, el termómetro registrará valores ligeramente más elevados. En concreto, se alcanzarán máximas de 28 a 32 grados, lo cual supone que Baleares se encontrará por encima de los parámetros normales para esta época del año. En este sentido, Guerrero ha asegurado que "no será una jornada calurosa", sino que habrá una temperatura "agradable".

El lunes será un día muy similar al domingo tanto en climatología como en temperaturas, ya que se esperan "pocos cambios" térmicos. En concreto, la Aemet prevé que se alcanzarán máximas entre los 29 y los 32 grados. Los valores más altos se esperan en zonas del interior de Mallorca