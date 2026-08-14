El tiempo para este fin de semana en Baleares: el calor no desaparece pero llegan los chubascos y las tormentas

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares espera un fin de semana con temperaturas altas pero con posibles chubascos, tormentas y granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El sábado seguirá marcado por el calor y por el predominio de un cielo poco nuboso que, sin embargo, irá evolucionando a medida que transcurra la jornada.

Por la tarde en Mallorca y Menorca se esperan algunos chubascos que podrían ser fuertes y acompañados de tormentas y granizo. La noche será tropical o tórrida y el viento soplará flojo de componente este con brisas costeras.

El domingo arrancará con el cielo poco nuboso, aunque con algún intervalo de nubes medias y altas, algunas de ellas en evolución que no permiten descartar que vuelva a caer algún chubasco ocasional, especialmente en el interior de Mallorca.

Las temperaturas seguirán siendo altas y las noches, tropicales o tórridas. El viento soplará flojo de componente este, con brisas costeras por la tarde.